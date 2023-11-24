東北季風影響有雨轉涼 境外汙染通過留意強風揚塵

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天是這波東北季風影響最明顯的一天，迎風面包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島一帶都有局部短暫陣雨機會，其中在宜蘭南側山區的雨量可能稍微多一些，桃園以南到高屏的西半部地區不受影響，還是一個多雲到晴的天氣。

溫度方面，天氣風險公司說，以北台灣轉涼的感受較為明顯，北部、東北部高溫會降到20-22度，花東地區高溫24-26度，中部、南部受影響不大，白天高溫還是可以到26-28度，今晚到明天清晨中部以北到東北部一帶低溫大約在15-17度左右，局部單點可能低於15度。

各地沿海有強陣風，西半部局部沿海、東南部沿海、恆春半島、外島地區陣風有機會來到8-10級，要特別注意強陣風可能造成的影響。

空氣品質部分，天氣風險公司表示，最近西北方環境偏乾沒有雨除作用，汙染物累積較多，上海有明顯的霧霾，隨東北季風增強，這波境外汙染將在今天通過。

天氣風險公司說，由於風速大，境外汙染移出速度較快，不過西半部最近沒有降雨，河川溪流下游在強風影響之下也有揚塵發生的機會，懸浮微粒或細懸浮微粒可能受影響濃度偏高，雖然中南部的天候及溫度變化不大，但需要特別留意沿海空曠地區風力及空氣品質的狀況。

明天東北季風持續影響，不過，天氣風險公司表示，強度會稍微減弱，迎風面地區預報資料來看仍然會有局部短暫陣雨機會，其他地方維持多雲到晴的天氣。

天氣風險公司表示，明天北部、東北部白天高溫略升，來到21-23度，但是感受上應該還是偏涼的，花東地區高溫23-25度，中南部高溫仍會來到26-28度左右，入夜到周日清晨在中部以北到東北部空曠地區仍有局部15度以下的低溫發生機會。

各地沿海風勢仍大，還是會有局部8-10級強陣風出現的可能性。天氣風險公司說，要等到周日東北季風明顯減弱，風向轉為偏東風，屆時迎風面地區的降雨就會顯著減少下來，雖然預報資料來看東半部地區還是會有些局部短暫陣雨，但是降雨的範圍將會縮減許多，西半部還是維持一個多雲到晴的天氣。

天氣風險公司說，北台灣白天溫度回升會比較明顯，高溫將回升到23-25度，花東地區高溫也會回升到25-27度，中部、南部高溫27-29度，入夜到隔天清晨中部以北、東北部空曠地區低溫仍有可能降到15度以下，日夜溫差還是比較明顯的情況。

沿海的風力將會大幅減小，發生強陣風的機會顯著降低下來。天氣風險公司說，整體來看，周末期間如果打算安排假期活動，還是西半部會比較適合，比較不受到天氣的干擾。

下周一晚間很快東北季風又將會加強，天氣風險公司表示，並且持續影響到下周四清晨，目前來看這波東北季風也是水氣偏少的乾冷型，可能只有下周一晚間在迎風面地區有局部降雨增多的機會，其他時間降雨少，大致會維持晴到多雲的天氣。

不過，天氣風險公司表示，溫度方面要多留意，冷空氣強度可能會較強一些，配合輻射冷卻作用，不排除中北部、東北部空曠地區又會有比較低的溫度發生機會，是否會達到大陸冷氣團等級值得觀察留意。