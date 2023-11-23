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超常見「生活家電」竟比冰箱耗電？ 台電分享省電妙招：這2物合用超神

聯合新聞網／ 綜合報導
台電表示，整天維持保溫狀態的老舊電熱水瓶，一天耗電量恐比「冰箱」還多。示意圖／ingimage
台電表示，整天維持保溫狀態的老舊電熱水瓶，一天耗電量恐比「冰箱」還多。示意圖／ingimage

近期日夜溫差大，不少民眾早已準備好電熱水瓶，讓自己在天冷時有溫熱水可喝。近日，台電在臉書粉絲專頁透露，整天維持保溫狀態的老舊電熱水瓶，一天耗電量恐比「冰箱」還多。

台電表示，民眾如果想在天冷時喝溫熱水，可先檢查電熱水瓶是否有節能標章，並強調老舊的電熱水瓶，若整天維持保溫狀態，則一天耗電量恐比「冰箱」還多。

不過，台電也提供一省電妙招「快煮壺、保溫瓶」。台電透露，快煮壺可以更快速的將水煮沸，減少用電時間，而保溫瓶則不需插電也能保溫。

台電也在文末提醒民眾，快煮壺為高功率家電，應使用專用迴路插座，避免與其他電器共用插座、先裝水再通電、底座及壺底應避免潮濕，及不使用時就將插頭拔掉，才是安全使用快煮壺的方式。

台電 省電

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