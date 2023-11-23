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廢棄石棉瓦怎麼處理？ 環境部修法訂規範
環境部表示，為配合實務運作，加強建築物拆除產出石綿瓦廢棄物分類、貯存、排出、清除及處理的管理，另為拓展石綿瓦廢棄物處理技術，參考國內外處理方式，增訂固化法及化學處理法定義。
環境部說，這次修正重點為規範建築物拆除後石綿瓦廢棄物應先經濕潤處理，再以雙層塑膠袋盛裝開口綁緊後，置於堅固的容器，避免石綿纖維逸散。
環境部表示，另為拓展石綿瓦廢棄物處理技術，參考國內外處理方式，增加固化法及化學處理法等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理並拓展去化途徑。
環境部說，為使現行事業與非事業產生的石綿瓦廢棄物在貯存、清除及處理有統一規範，已經在今年11月1日發布修正「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第四條之一，建立石綿瓦廢棄物一致性的貯存、清除及處理作業方式。
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