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周四晚間變天！東北季風「三段變化」 下周這時間點最冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署表示，周四晚間起變天，東北季風增強影響，北台灣整日濕涼，高溫降至21至22度；周日東北季風減弱，天氣稍微回溫；下周一起又有另波相對較強東北季風報到，下周二、三北部清晨僅15至16度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
中央氣象署表示，周四晚間起變天，東北季風增強影響，北台灣整日濕涼，高溫降至21至22度；周日東北季風減弱，天氣稍微回溫；下周一起又有另波相對較強東北季風報到，下周二、三北部清晨僅15至16度。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

中央氣象署表示，周四前各地天氣穩定，周四晚間起變天，東北季風增強影響，北台灣整日濕涼，高溫降至21至22度；周日東北季風減弱，天氣稍微回溫；下周一起又有另波相對較強東北季風報到，下周二、三北部清晨僅15至16度。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今天至周四白天，日夜溫差大，各地白天溫暖，早晚偏涼，天氣晴朗穩定，僅花東地區零星降雨。

不過，到了周四晚間起變天，直到周六，期間東北季風增強影響，桃園山區、大台北地區、東半部有局部短暫雨；台東、東南部降雨零星，有局部短暫雨；桃園以南多雲到晴，影響較小。

其中，北台灣周四至周六高溫降幅明顯，降至21至22度，降幅約達7度；低溫則無變化，約16度，略降1度。

周日水氣減少，東北季風減弱，溫度回升；東半部地區局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

黃恩鴻說，下周一至下周二，另波東北季風報到，桃園以北、東半部地區局部短暫雨，因這波相對較強，到了下周二至下周三，北部清晨僅15至16度，下周三東北季風則再減弱。

東北季風 氣象署 低溫 高溫

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