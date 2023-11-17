台中國際花毯節網美景點大公開 漂浮花卉城堡讓遊客驚豔

台中市觀旅局主辦「台中國際花毯節」，展期11月11日至12月3日，10年前首創立體機械動態主花毯「夢幻城堡」，廣受好評，今年再度場景重現，打造花卉城堡「漂浮花都」，並升級浮空水霧特效，以特色展演「主花毯秀」，帶給遊客滿滿驚喜。

觀旅局長陳美秀表示，此次主花毯「漂浮花都」，有如漂浮在空中的花卉城堡，每隔5分鐘便會有強力水霧大量噴發，呈現雲霧效果。為能完美呈現漂浮感，設計團隊採用230個水霧噴頭環繞主花毯，每小時噴發超過4.5噸的水氣，到場遊客紛紛讚嘆「真的有飛起來的感覺！」

另由於主花毯位置地處場域中心，下午3點鐘左右，陽光照射角度會位於西南方，因為風向每日不同，運氣極佳的朋友從園區陽傘區向主花毯方向拍照，可以拍到彩虹，是此屆隱藏版的拍攝景點。

觀旅局指出，除主花毯外，此屆花毯節還創立3大守護神，分別是工藝女神、生態勇者、大地巨人。其中，工藝女神代表新社的職人精神，充滿好奇心，個性奔放，喜歡嘗試新事物，故以畫家形象呈現；生態勇者則以白冷圳工程師磯田謙雄為形象設計，向其致敬；科技造型的大地巨人，全身皆以自然素材所生成，胸口葉片也凸顯綠能環保的未來永續性，手掌心則展現各式科技農業的標誌，成為他守護農業的工具，象徵地方職人對農業的投入。