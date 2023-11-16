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嘉義縣虱目魚嘉年華11/26登場 4000元限量千人宴桌開搶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，今年品質優良、產況穩定。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，今年品質優良、產況穩定。記者黃于凡／攝影

嘉義縣是虱目魚重要產銷節點，年產量約9千公噸，約占全台產量2成，主要集中在東石、布袋及義竹鄉，且全台逾6成虱目魚都到布袋新塭加工處理，目前品質優、產況穩定，縣長翁章梁今穿上廚師服，製作虱目魚柳手卷，力推11月26日「千人宴桌」虱目魚嘉年華。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，台灣虱目魚年產量約5萬公噸，其中嘉義縣就產9千公噸，約占全台2成，今年雨季較晚開始，對虱目魚生長環境產生影響，沒下雨、水太少，魚隻就不容易長大，8月開始下雨後虱目魚陸續長大，目前產況相當穩定。

布袋鎮長蔡瑋傑說，主場區白天設置「嘉鄉舞台」、晚上設置「海派舞台」，下午2點半起有尋寶市集、趣味闖關、美食品嚐、藝人演唱、泡藝體驗、人偶互動及達人調飲等活動，晚上還有光雕秀、晚會表演及海味饗宴，歡迎大小朋友在週末假期暢遊布袋

千人宴今年席開100桌，菜色包括虱目魚蔬菜手捲、虱目魚香腸、紅燒虱目魚羹、烏魚子米糕、清蒸蜜醬龍虎斑、麻醬生菜白蝦、牛奶虱目魚石狩鍋、糖醋虱目魚、陶板絲瓜蛤蠣及民雄鳳梨冰等，限時推出活動限定菜色，每桌4000元需預訂，今起手刀開搶。

此外，布袋鎮公訴也推出899元「悠遊漁村體驗」全日包套行程，可體驗挖蛤蜊、走訪榮獲全球百大永續故事獎的好美里沙灘，傍晚還能在高跟鞋教堂邊聽藝人演唱、邊享用海味饗宴，名額限量80人，更多活動詳情可至「思慕在嘉」或「布袋鎮公所」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，縣長翁章梁（中）、鎮長蔡偉傑（左）今穿上廚師服製作虱目魚手卷推廣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，縣長翁章梁（中）、鎮長蔡偉傑（左）今穿上廚師服製作虱目魚手卷推廣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，限量千桌虱目魚宴桌今起開搶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚嘉年華11月26日將登場，限量千桌虱目魚宴桌今起開搶。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚今年品質優良、產況穩定，全台逾6成虱目魚都在布袋鎮加工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣虱目魚今年品質優良、產況穩定，全台逾6成虱目魚都在布袋鎮加工。記者黃于凡／攝影

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