台26秘境公路放行遊覽車後 窄彎道常現尷尬會大車窘境

位於台灣東南角邊陲地的台26線屏東縣港仔至旭海段，是全台少數保有原始海岸風貌的「祕境公路」，過去因路窄禁行遊覽車，公路總局有條件解禁3年多來，因多個彎道段路窄，一般車輛若和遊覽車會車時，常出現進退不得的窘境，地方建議分階段拓寬以維安全，公路局邀環團會勘時達成在不破壞環境生態原則下單點拓寬共識。

台26線屏東滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段，依傍太平洋又沿途多奇石礁岩，有「祕境公路」美稱，但路幅不寬，在瓶頸路段大車難會車，過去禁行遊覽車，地方以活絡觀光要求解除大客車通行禁令，公路局也在2020年6月起分時段、單向開放遊覽車通行，當地因有中科院研發測試飛彈的九鵬基地，若遇軍演及天候因素不佳則關閉。

牡丹鄉民代表會副主席潘呈清說，台26線屏東滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段曾獲台灣景觀大賞獎，旭海端的旭海村近年來因阿塱壹古道熱爆紅，遊覽車有條件解禁3年多來，為活絡地方觀光助力，但多個彎道段窄到無法和大車會車，成為地方居民和用路人的困擾，盼公路局分階段拓寬，最終也希望能全段拓寬。

滿州鄉長古榮福說，道路拓寬經費龐大，全日開放非一蹴可及，半日對向開放可滿足大部分需求，遊覽車無需為繞道而打「退堂鼓」，沿線優美的原始海岸景觀外，滿州端也有港仔大沙漠地質景觀，還可串連佳鵝公路，未來規畫和社區合作設微形休息站，活絡地方觀光。