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秋冬限定美景 阿里山頂石棹琉璃光影如夢幻仙境讓人著迷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供

秋意濃，嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景，每年此時，阿里山公路琉璃光美景，吸引遊客賞景住宿旅遊；攝影達人曾國根日前晚上開車上頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，貼臉書分享，網友驚嘆光影雲霧變化奇幻美景。

天氣轉涼有濃霧，是賞景好時機，曾國根是拍攝琉璃光達人，用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤。頂石棹琉璃光影夜色，讓來自各地攝影好友，歡聚山頭，熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳」，感觀享受是景緻，心靈感受是人。

茶園琉璃光攻略：建議10月至隔年3月，當冷空氣南下，空氣中有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，賞景地點：頂石棹，隙頂二延平步道，太平雲梯，二尖山。

縣府3年前，以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召。攝影愛好者選好拍景位置，擺放腳架耐心等候，茶園下方房子會有透光上來，加上雲霧，利用相機慢速快門拍照，民宅燈光、路燈與車燈的燈光，透過雲霧折射後，產生琉璃一般透光色澤，有如人間仙境，讓人著迷。

嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上的竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，是秋冬限定生態美景。圖／曾國根提供

阿里山 光影 嘉義

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