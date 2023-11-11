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手機手表自動求救 烏龍案過半

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰陳俊智／連線報導
不少智慧型手表皆配有自動偵測使用者若發生車禍、跌倒等意外，即自動撥打緊急救援電話，並提供使用者所在的經緯度座標。記者郭政芬／攝影
不少智慧型手表皆配有自動偵測使用者若發生車禍、跌倒等意外，即自動撥打緊急救援電話，並提供使用者所在的經緯度座標。記者郭政芬／攝影

新型手機、智慧手表配備車禍、跌倒偵測功能，能自動撥電話、提供座標給救護單位，造成這類「科技報案」件數不斷增加，有人因此及時撿回一命，但有效案件不到五成，其餘皆是誤報烏龍案件。

新竹市消防局今年受理一三○餘件手表、手機等穿戴設備自動報案，實際需要派車救援的僅六件，有效案件約百分之四點五。台中市消防局統計，今年一月至十月底，共受理Apple Watch自動報案件一五四件，其中需救援（護）件數四十七件、未發現或不需協助件數一○七件，有效案件率約三成。桃園今年以來的手機或智慧手表自動報案共七十一件，有效報案五十一件，無效報案廿件。

新竹市消防局指出，騎乘機車震動、手機丟到沙發或掉落、手表碰撞等，都可能造成誤報，由於這項功能尚未結合生命監測的輔助，因此第一時間設備無法自主判斷真假，都是直接發話給一一九，誤報率相當高。

新竹消防局曾接獲報案，回撥時無人應答，急忙派員到現場，發現是鄉下阿公農忙，用鋤頭挖土石，手腕產生撞擊力道，啟動手表報案，烏龍報案讓救護員啼笑皆非。

台中市消防局表示，穿戴裝置會發送基地台附近的座標，如果未顯示門牌、地址，一一九多會回撥確認位置。新竹縣消防局災害搶救科長林忠億指出，回撥時若無人應答，只能根據語音座標及提供的搜索半徑來找人，空曠區較好找，定位住宅區，難度將增高。

桃園市消防局長龔永信說，救命工作分秒必爭，若無效報案量大增，恐影響有需要的救護量能；業者開發自動報案系統，事前未與消防人員討論，消防單位只能被動接受辦案，還不知如何抑制無效案件增加，希望業者也能精進設計，增加過濾篩檢機制，減少救護資源浪費。

新竹 台中市

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