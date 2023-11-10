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南投力推低碳旅遊 25日橋聳雲天體驗戶外露營樂趣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府25日將在國姓鄉橋聳雲天舉辦露營嘉年華，全力推動節能、低碳的旅遊。記者江良誠／攝影
南投縣政府25日將在國姓鄉橋聳雲天舉辦露營嘉年華，全力推動節能、低碳的旅遊。記者江良誠／攝影

露營成了國人喜愛的熱門戶外活動，南投縣兼具山水之美，露營區更是全國最多，南投縣政府25日將舉辦「Just Camp It！南投露營嘉年華」，副縣長王瑞德說，露營嘉年華還推出限定露營大禮包，17至19日、24至26日在南投縣露營並上網登記，就可獲得限量露露包，還能體驗南投好風光。

王瑞德說，根據中華民國露營協會統計，國內露營人口突破200萬人，過去10年增加10至15%的露營族群，並由露營活動發展出野餐、野營等各類休憩方式，南投縣露營場已有400家，數量居全台之冠，每逢假日各露營區一位難求。

南投縣長許淑華重視低碳旅遊、綠色旅宿，積極輔導露營業者並在仁愛、竹山、埔里、國姓、信義舉辦「露營場申請輔導作業工作坊」，協助業者讓營地合法化，讓露營活動更安全，更能保育大自然，創造南投綠色旅遊環境，為觀光、農業、文化帶來新活力，為宜居城市奠定基礎。

國姓鄉長邱美玲、南投縣露營觀光產業發展協會副理事長黃文奇、觀光處長陳志賢等人，也介紹露營嘉年華推出的「南投露露包」，使用客家花布包袱巾，減少塑料包裝品，裡面裝滿國姓鄉、埔里鎮、草屯鎮、魚池鄉特色伴手禮，還有露營實用裝備小物，讓新手也能馬上享受露營樂趣。

王瑞德說，南投山高水長，高山美景生態豐富，最適合親近大自然，國姓鄉山多，交通便利，更是露營首選，這次在國姓鄉橋聳雲天綠雕園區舉辦露營嘉年華，讓全國民眾感受南投露營的豐富多樣，也幫助各鄉鎮農特產品行銷。

25日露營嘉年華主題日，集結知識教育和產業推廣，有知名露營Youtuber「Campfire營火部落」主持無痕露營主題講座，還有客家DIY體驗、露營品牌展售、毛小孩市集、超大卡司音樂會，知名樂團「旺福」也將在晚會帶來精彩表演，讓大家體驗南投精彩的戶外生活。

南投縣露營區多達400家，南投縣政府舉辦露營嘉年華，鼓勵更多民眾參與健康低碳的旅遊模式。記者江良誠／攝影
南投縣露營區多達400家，南投縣政府舉辦露營嘉年華，鼓勵更多民眾參與健康低碳的旅遊模式。記者江良誠／攝影
南投縣露營區多達400家，縣府輔導業者合法化，讓更多遊客享受低碳旅遊的樂趣。記者江良誠／攝影
南投縣露營區多達400家，縣府輔導業者合法化，讓更多遊客享受低碳旅遊的樂趣。記者江良誠／攝影

露營區 埔里

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