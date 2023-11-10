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北台灣變天 粉專：下周末再一波冷空氣估更強
鋒面即將掠過北部，中午過後將逐漸變天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，東北季風明天顯著增強，北台灣今天跟明天的天氣差異會很大，注意接下來的天氣變化。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中部、南部因為有山脈阻擋的關係，白天維持晴朗、溫暖舒適，但夜晚至清晨也會感受到涼意，日夜溫差可達10度以上，早出晚歸適時添加衣物，別著涼感冒。
「這波冷空氣具有一定實力」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但因南下過程中減弱速度也快，到了台灣這個緯度已經有點後繼無力，所以只有中高緯度有較明顯的降溫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據模式資料研判，下個周末前後預估還會有一波更強的冷空氣。至於強度如何，還要再幾天時間觀察，值得注意。
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