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豬農反彈！豬肉「出清專案」暫緩 農業部曝可能執行時間點
因應肉品消費需求及穩定毛豬價格，依序釋出凍存進口及國產豬肉；中央畜產會11月3日公告，到12月31日止，執行進口及國產豬肉釋出「出清專案」，國內肉品業者最低採購為300公斤，售完為止，7日新聞披露後，引起豬農反彈，認為目前豬價穩定，不應釋出；農業部當天傍晚立刻要求畜產會暫停執行。
畜牧司長張經緯今天受訪時表示，畜產會當初採購肉品的目的，也是在調節豬肉供需，當初畜產會擬了「出清專案」送到農業部畜牧司審核，當初就覺得，以目前國內豬肉的供需，以及豬肉價格，並沒有需要調控，就不贊成也不希望畜產會這時做這樣的案子，並沒有因為什麼原因。
張經緯說， 畜牧司認為，明年春節在2月8日，依照過去的習慣，大概春節前1個月，約12月下旬開始，就會進入備貨旺季，畜牧司認為，若有需要調控或釋出，應該在那個時機點來做，但仍會觀察國內整體供需以及當時的價格，才去做調配。
由於畜產會的「出清專案」尚未經過畜牧司審核通過，就在11月3日先在官方網站上公告，後來專案又暫緩實施；張經緯表示，這段時間尚未有業者提出申請採買，畜產會從公告到公文送到畜牧司有時間差，是否和程序，畜牧司會進一步了解。
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