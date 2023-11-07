視訊看診新制 保障診所 醫院無法介入

「通訊診察治療辦法」今年年初預告後，遲遲無法上路，衛福部長薛瑞元昨坦言，新增「慢性病長期用藥照護」項目引發基層醫師強力反對，憂心在沒有限縮規定下，病人全被大醫院吸走，形成「逆向醫療分流」；因此，經與基層醫師討論後達成共識，該項目需符合健保相關計畫規範，讓醫院無法介入此一服務。

衛福部健保署長石崇良指出，目前研議在原本健保計畫下，擴充通訊診察的創新服務模式，例如，居家醫療可透過遠距醫療提升照顧可近性；居家醫療以基層醫師為主，若病人發生臨時狀況，醫師可透過遠距方式與另一名醫師會診，調整藥物或給予醫療指導。

此外，慢性病長期用藥照顧為家醫計畫的一部分，包括糖尿病、慢性腎病等共照計畫，屬論質計酬方案，隨醫療科技進步，糖尿病患可以透過「連續性血糖監測」等數位照顧，做好血糖監控，控制慢性病。

衛福部醫事司長劉越萍表示，對於外界有疑慮的慢性病照顧範疇，擔心開的太大，經釐清疑點後，目前已加以限縮。

台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心主任劉文琪表示，「通訊診察治療辦法新制」擴大慢性病長期用藥、長照機構等族群，以長照機構來說，住民行動不方便，透過視訊看診，由醫院醫師開藥、調整用藥，這是一大利多。

基層診所醫師憂心，慢性病長期用藥病人將被大醫院搶走。對此，劉文琪說，穩定用藥的慢性病人常習慣在基層診所看診，不見得會到大醫院就醫；再者，針對非醫院長期追蹤的慢性病人，有時大醫院也不見得收治，因此，彼此並不會互相擠壓。