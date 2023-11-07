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台商盼：春節前恢復往日兩岸直航點

聯合報／ 記者陳政錄謝守真／綜合報導

交通部長王國材表示兩岸直航點有望增加，大陸全國台企聯會長李政宏指出，包括長沙、瀋陽、吉林、南寧等地，都有許多台商及台胞就業生活，若能恢復直航點，台商、台胞會更加方便，期盼能盡快恢復到以往的交流，愈快愈好。昆明台協副會長蘇允愷表示，盼政府能關注大陸西部地區，重啟直航，減少中轉成本和時間。

蘇允愷表示，雲南除有上千名台商外，還有豐富的旅遊資源，疫情前每天都有航班來回，票價僅約人民幣一千三百元左右（約台幣五千七百元），如今得到廈門、上海、成都等地中轉，票價可能增至人民幣三千七百多元（約台幣一萬六千多元），不只耗時，更是沉重負擔。

蘇允愷提到，隨近年自然、人文旅遊資源開發，和大陸推動「一帶一路」，藉由雲南連接東南亞，他發現今年愈來愈多台灣投資人與台灣旅客對雲南感興趣；他們已積極透過管道，向政府單位提出建議，盼盡快恢復雲南昆明與台灣直航。

天津台協會長陳正文指出，天津目前僅為包機航點，但相較北京，很多河北台商更願意透過天津機場往返兩岸；加上天津經濟發達，不少台灣人在此發展，未來若有望「包機改定期航班航點」，在天津的台商、台胞等肯定相當期待。

陳正文直言期盼開放時間「愈早愈好」，因明年將迎來新冠疫情防控政策調整後，首個沒有防控要求的春節，大家的回台意願很高，若能提前調整，就能免去許多家庭舟車勞頓。

蘇允愷指出，台商們都盼望，今年十二月前就聽到兩岸直航進一步恢復的訊息，才能返鄉投票、過年，迫切希望兩岸有關單位能夠進一步溝通，便利人員往來。

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