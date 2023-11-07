配合團客赴陸 交部喊擴大兩岸航點

交通部日前宣布明年三月前解除台灣旅遊團客赴陸禁令，交通部長王國材昨更拋出擴大兩岸航點議題，強調包機航點運量穩定，即可變定期航班航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司準備；觀光業者表示，未來若兩岸互相開放觀光團客，業者樂觀其成。

新冠疫情前，兩岸航線共六十一個航點，包括大陸五十一個、台灣十個；疫情爆發後，台灣以防疫為由，大幅限制兩岸間的直飛航線，二◯二◯年二月十日起，兩岸僅保留北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋共五航點。

直到今年三月十日起，陸委會恢復南京、武漢等十個定期航點，已在九月中全部開航；另還開放瀋陽、無錫等十三個包機航點，卻仍未收到業者提出飛航申請。由於王國材本月三日指出，明年春節前宣布解除禁團令及相關細節，三月一日起可組旅遊團赴陸，各界因此開始討論兩岸航點擴大開放可能性。

王國材說，今年開放十個定期航點、十三個包機點，若包機點運量穩定，即可變定期航班航點；明年三月起，哪一條兩岸航線需求愈多，航空公司自然會申請為定期航班，若其他航點有觀光需求，即便不在目前定期航點及包機點，亦可納入討論，不排除可包機或轉定期航班。

觀光業者說，兩岸航班載客率整體約六成，目前多為商務客，且以一線城市為主；未來兩岸若互相開放觀光團客，業者必樂觀其成。

中華航空回應，密切關注政策動態，將依客源變化與市場需求，評估安排航點及航班，適時復飛或增班滿足旅客；今年九月廿二日起，恢復松山–福州航班，每周三班，明年一月三日起，恢復松山–武漢航線，每周二班。華航集團共飛航北京、上海、成都、廈門等八航點、每周六十二班。

長榮航空表示，目前長榮、立榮航空兩岸航班共計有北京、上海、成都、廈門、深圳、廣州、杭州等七城市，每周五十班。