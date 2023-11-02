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待銷毀進口雞蛋多150萬顆 累計為5580萬顆
進口雞蛋目前庫存仍有約6000萬顆，且農業部表示，到年底前每月進160至180萬顆蛋，也陸續有雞蛋到期；根據農業部「緊急專案進口雞蛋庫存」統計資料顯示，待銷毀累積5580萬顆，比上次統計多了150萬顆：農業部畜牧司表示，未來會視國內生產供應狀況調整。
農業部畜牧司表示，本期多出的150萬顆庫存的進口雞蛋，大多是澳洲及泰國雞蛋；目前待銷毀進口蛋中，來源國包括土耳其、巴西、澳洲、美國；另外庫存未到期的478萬顆進口蛋，預計自11月4日起到年底將會陸續到期。
農業部畜牧司表示，今年的11月，及往後到明年6月，仍規畫要建立1000至3000萬顆雞蛋安全庫存，以因應無法預期的禽流感疫情；後續每月進口量，會視國內生產恢復情況適時調整；未來進口的雞蛋，將以液蛋及加工蛋為主，其保存期限會比鮮蛋長很多，以減少逾期蛋產生。
根據農業部雞蛋產銷資訊顯示，產蛋雞3403萬隻，每日生產量約11萬9000箱（每箱約200顆），畜牧司表示，雖未達到平日12萬箱的數量，目前是中秋後的消費淡季，產銷仍能達到平衡。
國內雞蛋批發價格兩周以來調降5元，台北市蛋商公會認為是進口蛋議題衝擊，以及部分縣市學校午餐禁用液蛋，影響消費者對雞蛋產品的信心，導致雞蛋需求量下降；畜牧司說，這說法有待觀察，主要是因為現在本來就是每年中秋到冬季寒流季節間的淡季；未來蛋價仍尊重產銷雙方協調的結果，學校午餐仍應多消費國產雞蛋，不論液蛋或鮮蛋都歡迎。
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