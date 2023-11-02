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台彩感恩加碼 獎金7億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台彩加碼獎金七億元。圖／台彩提供
台彩加碼獎金七億元。圖／台彩提供

今年是第四屆公益彩券發行的最後一年，為感謝民眾十年來對公益彩券的支持，台灣彩券推出感恩加碼活動，大樂透自十一月十四日起，加開史上首次「一百組兩百萬元」加碼獎項；威力彩十一月十三日當期頭獎加碼兩億元；ＢＩＮＧＯ ＢＩＮＧＯ賓果賓果十二月二日起連續十六天獎金加碼，加碼總金額高達七億元。

最受歡迎的大樂透加碼獎金升級，提供加碼期間限定雙重中獎機會，活動期間除了可以對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的六個促銷獎號，就可獲兩百萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則兩百萬元獎金依中獎注數均分，如果一百組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到一百組兩百萬元獎金全送出或到十二月十五日止。

「ＢＩＮＧＯ ＢＩＮＧＯ賓果賓果」自十二月二日至十二月十七日連續加碼十六天，「基本玩法」一至六星九個獎項獎金加碼，獎金最高變兩倍；「猜大小」獎金倍數由六倍提高為七倍；「猜單雙」玩法猜中單或雙，獎金倍數也由六倍提高為七倍。

台彩同步推出「歡樂大集合」與「金多謝」二款第四屆刮刮樂壓軸新品。「歡樂大集合」每張售價五百元，頭獎五百萬元有三個，總中獎率百分之四十一點六；「金多謝」每張售價二百元，頭獎二百萬元有三個，總中獎率百分之卅點一。

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