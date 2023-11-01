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柯文哲拋氣候政策 環團批：不符科學務實拖垮台灣淨零

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲今天舉行「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會。記者侯永全／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今天舉行「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會。記者侯永全／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今提出5大氣候政策核心目標，指出台灣能源高度仰賴國外來源造成國安問題，認為不要設定時間停掉核能，再生能源發展後再停核能。綠色和平今表示，這樣的態度與作法不符合其科學理性務實的主張，恐拖垮台灣淨零轉型進度。

柯文哲今召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，拋出2030能源占比目標，燃氣占45%、燃煤15%、再生能源30% 、核能10%，並提5大政策核心，包含務實減碳發展多元能源；電力開發前由政府公開協調，碳定價接軌國際；運具環保低碳化；水資源開源節流，10年內漏水率降至5%以下；落實土地管理制度、推動海洋3法。

綠色和平指出，柯文哲設定2030年再生能源配比30%，不符合國際能源總署（IEA）建議的2030年再生能源占比目標，拖慢台灣達到2,050淨零排放，其今天的政策發表，強調目前發電應保留核能發電，以2030年10%為目標更是反科學，甚至違反法治。

綠色和平表示，法規已明訂執照有效期間屆滿需要執照有效期間屆滿至少5年前申請，而全球在核電續建的工程上，續建施工時間平均歷時118個月，即核四續建最快2,034年才有可能發電；柯文哲強調戰時能源不足問題，綠色和平認為，只有加速發展多元的再生能源，搭配儲能提高台灣能源自給率，才是真正能夠確保能源安全的務實解方。

至於柯文哲近日對漁電共生的批評，綠色和平強調，各總統參選人都應將農漁電共生視為多元再生能源發展的解方之一，並加強社會溝通，且應積極輔導企業投入｢自發自用」，成為「綠電的產銷者」，將各方力量有效投入淨零轉型。

綠色和平表示，柯文哲自詡科學理性務實卻提出反科學，反法治的論述，這是面對2,050年淨零轉型進程最不可取的態度及做法，呼籲各總統參選人應將2030年再生能源發展及減碳目標提高到至少40%，並提出具體實施的政策，才能帶台灣邁向淨零轉型未來。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

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