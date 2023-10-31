高鐵「早鳥票」變革！12月起採記名制 無法證明本人加收5成

台灣高鐵公司今天宣布，為保障旅客購買「早鳥優惠」權益，維持優惠公平性，12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入身分證號本人搭乘使用，旅客乘車時要攜帶身分證明文件正本，以備查驗，如無法證明本人加收5成。

台灣高鐵指出，12月1日起早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%。

若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，每張車票限補發一次，並將酌收30元手續費。

高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，要利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與該公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。

12月1日起之早鳥優惠車次將自11月3日（五）起，依售票時程逐日開放預購。

高鐵指出，自2011年推出「早鳥優惠」以來，於離峰時段提供多元優惠票價，目前「早鳥優惠」提供指定車次標準車廂對號座全票65折、8折及9折優惠。