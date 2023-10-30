「盼孩子半夜醒來父母能在身邊」 木想傢年度展覽登場以木工培育在地

「孩子透過做家具、辦展覽獲得自信和成就感，原本學習成就低落的孩子們，眼睛是會發光的」。花蓮縣玉東國中退休教師王嘉納2年前成立「台灣木想傢人才培育協會」，延續他在玉東國中推行多年的木工班精神，以一件件手工家具鼓勵孩子重拾夢想、根留在地。近日從花東縱谷帶著200件全新作品來到台北舉辦「來自山谷的職人手藝–木想傢手作家具暨國產材特展」，透過作品，說出玉里孩子們的故事。

王嘉納曾是代表台灣獲得國際技能競賽木工家具雙金牌的國手，實習期間回到家鄉玉里的玉東國中任教，見到孩子們因家庭機能不彰，小小年紀缺乏陪伴與方向、需肩負家計，逐漸在課業上落隊，失去對未來的想像。王嘉納運用自身專長創立「玉東卡本特」木工專班，四處尋求資源、讓孩子有機會帶著親手打造的木作家具北上辦展，鍛造學生們的自信和成就感。

王嘉納說，外界常看到偏鄉孩子學習成就低落，但偏鄉的孩子並沒有比別人笨，也不是不願學習，只是家庭失能、缺少父母陪伴與指導，從小就在課業上落後，就這樣一路掉隊到大，「升學只是換一間教室睡覺」，書本和未來離他們太遠。木工班不只讓這些孩子重新獲得成就感，更能因此觸發對其他學科的興趣。

不過王嘉納也觀察到，只在學校推動專班，仍無法徹底翻轉偏鄉家庭困境。王嘉納表示，偏鄉最根源的問題是地方缺乏產業、成年人難以留鄉，孩子無法在有功能的家庭下成長，只能一代一代複製命運，「爸媽的現在就是孩子的未來」。

因此，他選擇離開學校，拿著退休金、以玉東國中周遭的倉庫作為基地，帶著四名木工班畢業的青年共同創立「木想傢」，創造產業與工作機會，並與多所學校合作職涯探索木藝體驗課程，要讓手工木作家具技藝，成為青年們留在家鄉的根。「我們的目標就是以後孩子半夜作夢醒來，會看到爸爸媽媽就在旁邊。」

展場內展示的200件作品，都是由工廠的4名正職員工，以及假期返鄉兼職、打工的學生們，花費10個月時間共同完成。留住一個青年看似微不足道，但部落現在有了最年輕的總幹事、家中年邁的長輩有人陪伴和照顧，農忙時更多了有力幫手，玉里在地社區的風貌正逐漸改變。

木想傢青年劉佳謙來自福音部落，是木想傢4名正職員工之一，他說，以前很擔心必須離鄉工作，無法照顧年邁的阿公阿嬤，很擔心長輩無依無靠。現在相比在學校，他有一個更遠大的目標，會更要求自己，希望持續精進技藝。

今年19歲、從國中就開始跟著王嘉納學習的蘇芳濟，原本預計今年上大學，但暑假期間遇到嚴重車禍，打亂原定計畫，不想賦閒在家，「還好能有機會回來做木工」。國中在木工班期間，他發現自己原來喜歡也擅長實作，高職因此選讀機械科，未來也將重考、持續攻讀機械領域，若有機會，他很希望能再回木工廠，帶著新學習到的知識養分，打造出更多元、精緻的木工產品。

王嘉納說，木想傢希望推動善與永續循環，例如此次展覽，木想傢運用被列為世界百大危害生態的外來種「銀合歡」，經過製材、乾燥，並於193縣道上的松浦米廠合作，設計出義賣品手工面紙米盒，不僅讓原本被視為有害物種的木材有新生機，義賣所得利潤也將回饋給花蓮兒少教養院。

此外，協會也與花蓮在地大理石廠合作，將產礦剩下、難以使用的邊角料再利用，製作出燈飾等小型家具，希望透過在地材料、在地生產，降低每件家具的碳足跡。

「來自山谷的職人手藝–木想傢手作家具暨國產材特展」即日起至11月5日，每日上午10點至晚間7點，在華山1914文化創意產業園區中5B鍋爐室展出。木想傢人才培育協會官網：https://www.mudreamer.org.tw/home.php