醫護人員上街高喊4大訴求 工會：感覺沒有明天了

血汗醫療持續惡化台灣醫療體系，第一線醫療人員今上街爭取醫療勞權，醫界怨氣高漲，選前抗議行動頻頻，衛福部昨急邀21個醫事公會開會，討論其訴求。台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，醫護人員從勞動節就開始上街，如今看到衛福部回應都相當模糊、不明確，醫療人員已經感到沒有明天了，政府應依法負擔36%健保費用，而非巧立名目減少提撥。

衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝昨與21個醫事團體（公會）、29名代表開會。王必勝表示，會議歷時2個半小時，與會代表包含醫師、護理、藥師等職類完整，會中各代表發言踴躍，每一個團體都有充分發言，有些訴求當場就有回覆，有些訴求則入案未來會持續處理。

趙麟宇今表示，確實衛福部開會時有先聯繫過工會，希望對於今天上街遊行抗議的訴求「交換意見」，但醫事人員從5月1日勞動節就已開始上街，直到遊行前一天衛福部才來聯繫，工會認為沒有其必要性，尤其過往看到衛福部的回應都相當模糊、不明確，醫療人員已受不了，勢必要上街頭為自己發聲。

趙麟宇指出，依法政府應負擔36%健保費用，但是政府以「負擔公務人員雇主的保費」的名目，同樣納入法規的36%內，減少了原本應該要支出給醫療院所的健保總額費用。從102年到108年，從一年健保短缺100多億，到最後已經一年短缺6、700億，政府卻沒有想要補足這樣的缺口。

「醫護人員已覺得沒有明天。」趙麟宇說，醫事人員在醫院內工作相當疲勞，但向雇主提出增加待遇的要求時，都會被回一句「健保總額就只有這樣，沒辦法提高」，導致醫護人員過勞又低薪。如今醫事人員愈來愈短缺，有些醫院甚至沒辦法開出足夠的病床數、急診塞滿人、手術無法開，人力短缺已確定是長期的趨勢了。