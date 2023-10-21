台鐵E500型電力機車28日首亮相 新型柴電機車共同迎接

台鐵局「十年購車計畫」中，全新E500型電力機車已於9月17日由花蓮港抵台，10月28日將於屏東潮州機廠以新車見面會亮相，現場將同時集結新型EMU900、EMU3000、R200柴電機車、及鳴日號塗裝電力機車，以靜態展示共同迎接E500電力機車生力軍加入。

台鐵局表示，參加活動民眾當天於潮州鐵道文化園區入口處掃描Qrcode或臉書搜尋「潮州鐵道園區」打卡按讚，並拍照分享，即可免費入園。園區同步舉辦屏東鐵道文化季活動，包括穆斯林友善市集、百年木造車廂巡禮、參觀專人導覽的鐵道文物館，也可與園區內動物合影留念。

台鐵局指出，新E500型電力機車見面會將於活動當天上午10點30分開始，11點30分後開放民眾進入靜態展示區，包括最美區間車EMU900型、榮獲Good Design最佳設計獎EMU3000型、遠自歐洲而來的R200型柴電機車及享譽國際的鳴日號觀光列車。

台鐵局表示，當日R200型柴電機車特別展出搶修救援編組及去年6月剛退役的HITACHI日立100噸救險吊車，這也是該吊車靜態保存整修前，最後一次原貌展示。南方小站月台另展示E500電力機車牽引環島之星迪士尼彩繪觀光列車，材料廠貨物線則展示R200重聯軍運列車編組。

台鐵局也說，配合見面會活動，當天上午7點30分及8點30分於潮州站開行「潮鐵專列」彩繪列車直達入園，下午4點30分及6點開行專車返回潮州站，搭乘專列旅客憑票根可免費入園。