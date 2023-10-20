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台南登革熱連3周降溫 羅一鈞曝工作隊有可能轉型做一事

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞，擔任登革熱前進應變工作隊隊長，每天在台南進行登革熱環境巡查。圖／疾管署提供
疾管署副署長羅一鈞，擔任登革熱前進應變工作隊隊長，每天在台南進行登革熱環境巡查。圖／疾管署提供

登革熱疫情降溫，疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫情已經連續三周下降，希望達到10月底病例數降至每周新增1100例左右的目標；今年被評估恐有暖冬現象，已請台南市政府因應準備，應變工作隊不排除轉型，以保全防疫成果以及持續讓阻斷登革熱疫情。

根據疾管署統計，截至20日，全國今年已累積1萬8145例登革熱本土病例，分別為台南市1萬6174例、高雄市952例、雲林縣550例、屏東縣128例、嘉義縣107例、新北市62例、台北市36例、台中市33例、桃園市31例、新竹市16例、嘉義市15例、新竹縣12例、彰化縣11例、南投縣10例、苗栗縣3例、宜蘭縣3例、基隆市2例。

擔任「登革熱前進應變工作隊」隊長的羅一鈞表示，上周台南登革熱疫情已明顯下降，較前一周降28%，本周近5日病例數亦較上周同期下降11%，已顯示出防治成效。

羅一鈞表示，現在台南市整體誘卵桶指數已連續3周減低，且氣溫轉涼、近日無明顯降雨，預估疫情將持續下降。現在的目標是要達到月底病例數減半的目標，即十月底時，每周新增病例數約1100例，屆時工作隊可能解編或降階。

不過，氣象專家預估今年可能會有暖冬，已經請台南市整針對疫情下降11至12月後的疫情整備做準備，工作隊也不排除不降階或解編，而是轉型保全防疫成果保全跟阻斷登革熱方案。

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