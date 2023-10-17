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賈新興：東北季風周五起增強 北部周六高溫下降3-5度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周五起東北季風加強，北部周六高溫下降3到5度。本報資料照片
周五起東北季風加強，北部周六高溫下降3到5度。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣變化不大，但留意周五（20日）白天高溫和周六（21日）白天高溫降溫有感，東北季風加強，北部下降3到5度。

賈新興指出，18日至20日天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。20日傍晚起至21日受較強東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後山區亦有零星短暫雨。留意20日白天高溫和21日白天高溫，有3至5度的降幅。

22日東北角至宜花東及恆春半島有局部短暫雨，午後山區亦有零星短暫雨。23日花東沿海及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨，24日至26日天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。

賈新興指出，展期資料顯示，11月初至月底，北部及東北部又將進入持續降雨的時期，中南部則進入乾季。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

高溫 賈新興 東北季風

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