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國科會「Kiss Science」啟動 陳建仁鼓勵年輕人對科學展現興趣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁鼓勵年輕人對科學展現興趣。記者周湘芸／攝影
行政院長陳建仁鼓勵年輕人對科學展現興趣。記者周湘芸／攝影

國科會主辦「2023 Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，今於中央氣象署環形劇場啟動，即日起連續5個周休假期，集結產官學開放全台106個場域、舉辦370場活動，讓青年學子學習國內外科研發展現況及趨勢。行政院長陳建仁今出席開幕活動與多名高中生一同參觀氣象署雷達、太空天氣等儀器，並鼓勵年輕人對科學展現興趣。

陳建仁指出，科學跟生命、生活、生態都有關係，作為科學家最重要是跨域了解，過去接見過很多國外科學家、國會議員及外賓，他們都對台灣是科技經濟為主導的國家感到驚艷，台灣重要的天然資源就是頭腦，國人都有很好巧思發展知識、經濟，鼓勵所有年輕人對科學展現興趣。

國科會主委吳政忠表示，科學除了硬體技術，人文跟社會也是非常重要的一環，台灣走到未來40年，人文社會跟美學設計應該跟硬體科技攜手前進，讓年輕人薪水愈來愈高，做出的產品更有價值。事實上，科普不是只有政府在做，應該是產官學研一起做，這次有14個廠商一起參加，希望讓業界知道，現在不培育年輕人，未來就找不到員工。

他也說，科技科學普及不只在年輕人，超過65歲的長者也要懂得科技進展多快，科技未來5年一個周期就會翻一步，如果突然落後5年，很多東西就都不會用，未來科技科學普及是全民運動。

氣象署長程家平表示，科普也是氣象署工作之一，透過此活動也開始思考，氣象如何被各領域有效應用、了解民眾需求，也能呈現更多元素給民眾學習到新東西。

國科會連續5年舉辦「2023 Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，此次與農業部、文化部、經濟部、內政部、教育部、海洋委員會、衛生福利部、交通部、國防部海軍司令部及中研院等10個政府機構攜手合作，並邀請友達、台泥、台電、中油、中華電信、日月光、台塑、台糖、巨大、長榮、聯華生技等14家企業加入，活動型態包括定時導覽、科普演講、動手做、互動體驗等。

行政院長陳建仁（前）參觀氣象署雷達、太空天氣等儀器。圖／氣象署提供
行政院長陳建仁（前）參觀氣象署雷達、太空天氣等儀器。圖／氣象署提供

國科會 陳建仁 氣象署 吳政忠

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