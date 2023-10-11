「兩餐」炸雞醬檢出禁用防腐劑 食藥署邊境攔截600公斤
食藥署今公布最新一周邊境食品不合格清單，泰國山竹本周因檢出農藥殘留量超標，已是半年內攔截的第9批，總重1544公斤；另，知名餐飲品牌「兩餐韓國年糕火鍋」進口的「炸雞醬」檢出台灣禁用的防腐劑對羥苯甲酸0.03 g/kg，全數50箱、600公斤皆退運銷毀。
由「星恩國際股份有限公司」同時為韓式年糕火鍋品牌「兩餐」進口的韓國「炸雞醬(HOTCHOKING SAUCE)」，因檢出防腐劑對羥苯甲酸0.03 g/kg，遭到攔截。食藥署副署長林金富表示，羥苯甲酸在台灣使用範圍很廣，醃漬蔬菜、泡麵調料包中都有使用，但「炸雞醬」並未在准用範圍內，因此全數600公斤皆退運或銷毀。
泰國山竹本周再度上榜，為「佳和鮮果貿易股份有限公司」進口的「「山竹」，檢出殘留農藥賽滅寧0.02 ppm、布芬淨0.03 ppm，依規定賽滅寧定量極限為0.01 ppm、布芬淨則不得檢出，因此1544公斤全數退回。
林金富說，佳和鮮果貿易股份有限公司上周同樣也是因為山竹邊境檢驗不合格，已列入「逐批查驗」對象，本周再度檢出違規，目前泰國山竹已有9批違規，佳和鮮果則佔3批，對泰國山竹已拉高到20%至50%的加強抽批檢驗措施。
同時，泰國也有另一批山竹來台遭攔截，為「冷凍山竹鮮果肉」由「沛睿生技股份有限公司」所進口。林金富表示，冷凍山竹與新鮮山竹分屬不同稅則號列，該批為半年內首批違規，檢出重金屬鎘0.06 mg/kg，超出規定的0.05 mg/kg，應是製造過程中遭到污染，因此全數3公斤的冷凍山竹皆遭退運、銷毀。
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