收假日、上班日北台繼續下雨 天晴要等這天

今天是四天國慶連假收假日，明天就要上班上課，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，本周持續受東北季風影響，北台濕涼，要等到周四、周五環境水氣減少，天氣較穩定。

方俊元指出，受東北季風增強影響，北部今天很明顯感受氣溫下降轉涼，大致在23-26度左右，中南部及台東因雲量較少，受日照時間較長，日夜溫差大，白天高溫31-33度，夜間清晨23-25度。

台灣周圍水氣仍多，北部東北部陰天有局部短暫雨；中南部及東部晴到多雲，午後有局部短暫陣雨或雷陣雨。

方俊元指出，明天仍受東北季風影響，天氣型態與今天相似，北部高溫略為下降1-2度，略多水氣，感受上可能較濕涼。

方俊元指出，周四、周五台灣附近水氣減少，迎風面北部降雨更為零星，主要是受地形影響有較高降雨機會，其他則維持晴到多雲午後有局部短暫陣雨，不過午後降雨會更加往山區集中。

周末再有一波東北季風南下，方俊元指出，沒有很明顯冷空氣南下到台灣附近，北部氣溫再略低一些，中南部影響較小，變化不明顯，日夜溫差大，迎風面有雨，中南部晴時多雲午後山區局部短暫陣雨。