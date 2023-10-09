新店裕隆城太夯 連假兩天8車接駁人數高達1.1萬

新店裕隆城開幕以來，吸引許多人潮湧入，新北市交通局表示，雙十國慶連假湧現人車潮，交通局要求新店裕隆城精進大眾運輸接駁計畫，除依原開幕交維計畫要求業者自行開駛6輛接駁中巴，請業者再新增2量大巴，由捷運大坪林站5號出口接駁直達裕隆城商場的點對點接駁，並機動發車，連假二天來計開出277班次、接駁人數達1萬1千餘人，有效紓緩商城周邊交通秩序。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，交通局、警察局於國慶連假期間均派員進駐裕隆城應變中心，經督導由業者加車並加密接駁車班，人滿即發車，全力紓運人潮，業者並祭出抽獎優惠，鼓勵消費者搭乘接駁車；連假第1天開出131車次接駁5100人，第2天146車次接駁人數創新高達6000人，接駁人數較中秋連假增加幅度達30%。

吳政諺表示，裕隆城停車場8日共計啟動20次滿場管制，強制驅離排隊準備入場車輛，以避免車流回堵中興路、寶中路、寶橋路等主要幹道，影響人車通行。

但連假第1天有開車民眾因停車場滿場管制，不服現場義交指揮而爆發口角，甚至違規占道，導致車流嚴重回堵，交通局已將現場蒐集照片等事證函請警察局依法告發。

交通局提醒民眾多利用大眾運輸接駁，不僅可以省下停車費及找停車位的時間，也避免遍尋不著車位影響逛街購物好心情；另外，警察局將增派警力加強取締占道排隊等候進場的違規車輛，以維周邊交通秩序與順暢。