蛋爭議、美豬標示食藥署籲民眾檢舉 「2因素」影響意願恐低

近日進口蛋爭議、美豬標示等事件，民眾對食安問題多有疑慮。衛福部食藥署表示，爲讓民眾於食安、消費問題，可以盡速獲得解答，多年來已設置「1919」全國食安專線（簡稱「1919」專線），此整合跨部會機關原有專線，提供食安專業諮詢服務，透過即時、安心、便利方式，給予適當協助。

「1919」專線包含衛福部食藥署「02-27878200」諮詢服務專線、行政院消保處「1950」消費者服務、農業部「02-4499595」農業客服諮詢、經濟部中小及新創企業署「0800-056476」馬上辦服務等專線，專線服務時間為周一至周五上午8時到下午6時，民眾撥打進線電話語音後，可依自身需求選擇1至5選項連結至業務轄屬機關之服務窗口。

食藥署副署長林金富表示，專線服務窗口共有5項，1為食品檢舉、2為食品諮詢、3為消費問題、4為中小企業諮詢、5為生鮮農產諮詢，提供便捷的單一服務入口及檢舉、諮詢管道。

不過，食藥署觀察發現，民眾對於「1919」專線使用率不高。林金富說，日前於進口蛋食安問題事件時，即呼籲民眾可以撥打「1919」專線諮詢及檢舉，但自9月1日到10月3日僅接獲3通電話，而電話以抱怨居多，當需要民眾留下個資及相關具體事證時，又常被拒絕，無法進一步處理。

林金富表示，第一通、9月14日，一名家住基隆民眾，通報雞蛋品質有問題，但因雞蛋已經丟掉，民眾也堅持不願意留下個人資料，食藥署無法做後續處理。

第二通、9月28日，另一位民眾自述買了雞蛋，吃了一顆後，腸胃不舒服，希望政府加強把關，也未留下電話。

第三通、9月28日通報，一位民眾表示，買到品質不佳的雞蛋，把相關情況貼在臉書，詢問是否會被農業部告發、被政府約談，而民眾也堅持不留電話，食藥署無法做後續處理。

林金富說，民眾不論遇到食品檢舉及食品相關疑問諮詢等，應善用「1919」專線，呼籲民眾「保存相關事證」、「留下個人相關資料」，如此才有辦法做後續處理及調查，期盼經提供專業協助後，與民眾共同守護食安及健康的飲食環境。