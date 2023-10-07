國慶連假天氣不穩定 吳德榮：颱風最快今生成

目前太平洋地區有小犬颱風，以及1個熱帶性低氣壓（T.D.）。中央氣象署說，中度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在東沙島西北西方140公里海面上，以每小時6公里速度，向西南西進行。熱帶性低氣壓TD17今天凌晨2時的中心位置在關島東南方海面，以每小時8公里速度，向西北西緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中颱小犬雖進入低海溫區，但因範圍縮小，未受陸地破壞，能再增強、保有清晰的颱風眼，誠屬少見。

他說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，關島東南方的熱帶性低氣壓今天將發展成颱，未來5天向西北、朝日本南方海面前進。

吳德榮指出，歐洲（ECMWF）模式模擬則顯示，一周之後熱帶性低氣壓有向東北迴轉遠離的趨勢；另一熱帶擾動則通過呂宋島進入南海，一周之後才逐漸發展。顯示未來雖有2個熱帶系統，但台灣一周內天氣、並不受其影響。

至於國慶日天氣，吳德榮表示，歐洲模式10日20時模擬圖顯示，下周二國慶日東北風型態，迎風面水氣多，北部、東北部易降雨，背風面晴朗穩定。

他說，今起至下周一台灣附近水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫雨，但大氣不穩定，常有較大雨勢，尤其在午後。今天北部23至32度、中部24至34度、南部24至34度、東部22至33度。國慶日東北風型態，迎風面水氣多、北台灣轉涼，北部、東北部易降雨，背風面晴朗穩定。