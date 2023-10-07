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化學性vs物理性防曬差異你懂多少？優缺點比較大整理助你挑選更輕鬆！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
化學性vs物理性防曬差異你懂多少？優缺點比較大整理助你挑選更輕鬆！ 圖片來源/unsplash
化學性vs物理性防曬差異你懂多少？優缺點比較大整理助你挑選更輕鬆！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「化學性vs物理性防曬」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於化學性或物理性防曬的看法。

市面上的防曬產品琳瑯滿目，到底該如何挑選，防曬產品可以大致分為兩種，化學性以及物理性防曬，而這兩者不同類型的防曬，從成分、質地到防護範圍等，他們分別的優缺點是什麼呢？快來看看以下整理找出最適合自己的防曬吧！


「化學性防曬」質地輕盈防護超全面 「物理性防曬」成分安全性高對敏感肌更友善

▲ 化學性vs物理性防曬 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 化學性vs物理性防曬 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「化學性vs物理性防曬」的相關話題討論，可以發現「物理性防曬」的成分是以「二氧化鈦/氧化鋅」為主，原理是「透過物理反射、折射」紫外線替皮膚阻擋掉紫外線的傷害；「化學性防曬」則是「利用化學反應將紫外線轉化為熱能」來保護皮膚。

而不同成分的防曬，對於紫外線的「防護範圍」也有所差異，網友就提及「一般物理性防曬對紫外線的防禦力沒那麼高，尤其是長波UV-A（會曬黑曬老的）」，化學性防曬因為有多種能防護不同波段的成分能夠挑選添加，所以可以同時防止UV-A和UV-B兩種波長的紫外線，建議從事會長期曝曬在陽光下工作或是活動的族群，能夠選擇化學性防曬以提供皮膚更加全面的保護。

此外，這兩款防曬的「質地」與「安全性」是許多民眾在選購時會考量的因素，有人就說明「物理性通常比較悶厚，但適合敏弱的肌膚，化學性相對清透舒服」、「還是喜歡化學性防曬，物理的都多少會泛白」覺得在一般日常生活中，容易留下白色痕跡，並且塗在皮膚上感覺又悶又厚重的物理性防曬，在使用上有些許不便，化學性防曬相較而言，不只質地輕盈好塗抹，也不易出現泛白情形，方便使用，體感也相當舒適。

但由於化學性防曬的成分分子較小，專家就指出「可能有滲入肌膚或引起過敏刺激的風險」，提醒敏感肌要多加注意，網友也表示「對於敏感皮膚的人來說，物理性防曬可能是更好的選擇，因為它們不會滲透皮膚，減少了對皮膚的刺激」，並補充物理性防曬也是孕婦與嬰幼兒友善，推薦肌膚敏感人士能夠選用成分安全性與穩定性高的物理性防曬，用起來會較簡單省心。

你個人更偏好使用化學性還是物理性防曬呢？不同成分的防曬都有其各自的優缺點，建議民眾能夠依照個人需求，以及在乎的面向選購。不過現代科技進步的速度非常快，已經出現了許多兼具化學性與物理性防曬優點的防曬產品，提供給消費者更多元的選擇做參考，祝福大家都能找到自己喜歡且適合的防曬！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「化學性vs物理性防曬」相關討論則數。
觀測期間：2022/09/01~2023/09/23，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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