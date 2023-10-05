標榜不沾黏 鼓吹自費「腹膜外剖腹產」 衛福部：違法

現代人生得愈來愈少，如果要生，產婦就希望能接受最好的待遇。不少診所看準商機，標榜「腹膜外剖腹產」不沾黏、較不痛、少感染，吸引產婦主動要求採取「腹膜外剖腹產」，並收取自費至少2萬元的費用。立委林淑芬以及台灣女人連線理事長黃淑英今踢爆，坊間所有診所向產婦收取腹膜外剖腹產費用，統統違法。衛福部回應，只要符合適應症，所有剖腹產都有健保給付，且如果診所要收取自費，需向地方衛生局核定自費費用，目前並沒有任何縣市政府核定，腹膜外剖腹產自費金額，意指，現行所有要求自費的診所，全數違法，最高可依法開罰50萬。

「如果是為了女性好，倡議腹膜外剖腹產，她沒話說，但偏偏腹膜外剖腹產根本沒有太多好處」黃淑英表示，近期接到太多因為腹膜外剖腹產發生出血意外的案件，後續才得知，原來這些產婦都是「自費」要求腹膜外剖腹產，要價2萬多元不等。

先前有位產婦向黃淑英說，她到台北知名的婦產科產所生產，當初因為診所網站，標榜「腹膜外剖腹產」可以比較不痛，或是防沾粘等，各種優點而受到吸引，那時除了自費腹膜外剖腹產的費用，還是有加碼買防沾粘等醫材，光生一胎前後花了13多萬元。

台灣婦產科醫學會理事長陳思原表示，腹膜內與腹膜外剖腹相比，腹膜內剖腹產的安全性遠高於腹膜外。腹膜外是直接從腹部進去，但畫刀進去時，會遇到腸子，醫師會將腸子剝開後，再打開子宮，將胎兒取出，此時胎兒的頭部離開媽媽的身體空間較大。

腹膜內則是標榜從腸子跟膀胱之間的通道，畫刀進去打開子宮，孩子的頭部出來時，通道遠小於腹膜內，如果小孩的頭太大，媽媽就可能面臨到子宮撕裂傷的風險，傷及一旁的大血管，極可能造成大出血，不管是台大醫院、國泰醫院、馬偕醫院等，近期急診都收到好幾個，從診所轉來，採腹膜外剖腹產大出血的案例，且有愈來愈多的趨勢。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，腹膜內、腹膜外對於醫師而言都是同一種術式，手術難度相同，但對於產婦而言「風險不同」，站在醫師的角度，腹膜內對於產婦的安全性遠高於腹膜外，且診所標榜的好處，產後恢復快、較不痛、不必進食、少沾黏等，腹膜內也具有同樣的效果，臨床上，除非產婦的腹部，因為先前曾經有發生過嚴重的腸道沾黏，打開腹部時，完全找不到子宮，才可能採取腹膜外剖腹產。

陳思源表示，腹膜內剖腹產就像是走雪山隧道，除非雪隧全塞，不然不會繞道走省道，而產婦發生腹腔內「全塞」，完全打不開的情形，大約是千分之一到百分之一的極低機率。

健保署醫務管理組副組長林右鈞表示，依照健保支付標準，只要經由醫師判定可剖腹產的產婦，健保署會支付院方3萬3476點，如果產婦自行要求要採取腹膜外剖腹產，院方有執行手術，健保署仍會支付費用給院方，點值為1萬5669點，醫院僅能收取中間的差價1萬7807點，只是如果要收自費，無論如何都得向地方衛生局報請核定。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈說，經詢問，已確定各縣市衛生局並未核定任何有關腹膜外剖腹產自費費用，因此所有被收取自費腹膜外剖腹產都屬於「違法」。