永豐基金會小店計畫成果發表 10間小店串連 「讓地方擁有自己的力量」

永豐基金會第一屆「小店永豐計畫」於2022年10月啟動，共有200家小店熱情響應，最終選出10間符合自立利他精神的在地小店，提供資金與資源，幫助小店持續深入地方、永續經營，建立「生活 × 生產 × 生態」之價值與新作法，來傳遞鄰里之間共榮共好、互信互助的溫暖善意；另一方面也希望能透過小店團隊突破現狀的創意思考，為社會與環境帶來正向改變，一起成為地方的力量。

永豐基金會3日舉辦第一屆小店永豐計畫發表會，邀集10家入選小店親自分享他們如何發揮創意、翻轉地方、共創美好生活的歷程。永豐基金會董事長陳思寬出席發表會，表示「今天最重要的主角就是在颱風前夕不遠千里而來的10家小店主理人，即使這一年來已經聽過很多次，每家店的故事還是相當動人，值得大家細細感受。」

10家獲選為「第一屆小店永豐計畫」資助支持的店家，包括螢火蟲公益書屋、大山北月、豆花兒、博仁堂、小農餐桌、好時果子、津寮、禾乃川國產豆製所、明日餐桌環境廚房、熊與貓咖啡書房。

花蓮新城 豆花兒

胡文偉教練將老屋變店舖，聘用部落年輕媽媽經營店舖，並將營利拿來支持偏鄉教育與多元陪伴功能，營收也能幫助課輔班與弱勢孩子食宿經費。照顧孩子福利同時為在地弱勢提供工作機會。胡文偉表示：「能改變人的只有人。」開店賺不了大錢，但是賺到希望，幫助孩子拓展視野，並且讓改變延續下去。

新竹橫山 大山北月

因為研究計畫來到偏鄉的莊凱詠，租下荒廢小學，幫助當地柑橘農民不受產銷失衡影響，將盛產過剩的橘子變成更有價值的產品，打造「橘子博物館」，透過不同方式與民眾一起發掘橘子的一百種可能。不僅致力發展「橘子全株利用計畫」，今年底更將舉辦「橘子藝術季」，為下一代打造創新食農教育，目前也持續努力建構「大山柑仔店」線上購物平台，不分季節，讓各地民眾認識大山背。

台東卑南 好時果子

返鄉接班的青農夫妻林沛縈與伴侶謝謹鴻運用農學院所學，透過草生栽培，減少農藥使用，同時增加生物多樣性，結合永續農法與農業技術，種出優質水果。因為有了孩子，透過規劃「好時夢想書屋」，將農產品展售空間拓展成農村社區的支持空間，提供課後照顧、學習輔導、青農交流，並連結社區推廣食農教育與農事體驗，同時向下扎根、向上開枝散葉，林沛縈表示，「希望讓從農在現代變成值得驕傲的事」。

屏東瑪家 小農餐桌

排灣族的目尼回憶小時候田裡的生活是最快樂的，食物承載了很多團聚的記憶，傳遞照顧、互助的方式，也是傳遞知識。「有人從事農作的地方就有食物，就有照顧」，透過麵包菜車在屏東四處巡迴，交流排灣料理、生活物品與傳統文化，串連社區長老、學校、婦女，重建過往部落的共同照顧機制，「用吃，接回跟上一代的斷層」，計畫建立「農食互助照顧的經濟體系」。

台中霧峰 熊與貓咖啡書房

回鄉開書店的前媒體人小熊與作家妻子韋瑋，在霧峰以小店為據點開始從事漂書活動與里山生態保育等工作，照顧人也照顧動物，小店也做為山下社區的長者關懷據點與山上社區的商品展售服務站，8年來已經變成社區的集會中心。目前共有3台「貓頭鷹車車」，以行動車模式，開到市集、學校增加服務據點的空間與移動彈性，活絡地方。小熊表示，「計畫中持續感受到永豐基金會的用心，希望可以號召更多外地民眾一起來里山社區，人人共好、人天共好。」

台南中西 博仁堂

周建文7年前返鄉接手經營，成為兼營中藥鋪與藥膳餐廳的店家，致力讓中藥店走入現代生活。近年更透過中藥藝術生活節也帶動傳統產業轉型，接下來希望可以帶動區域轉型，串連許多新一代接班的不同展業別老店舖，共同展現古都文化新樣貌。周建文也邀請大家10月28日來「府城二代祭」一起玩。

台中中區 明日餐桌環境廚房

楊七喜6年來與市場攤販合作，將醜蔬果做成便當發送給無家者，更將老屋整理成「明日聚落」，串連8個市場將剩食提供給有需求的族群，並與無家者一起將廢棄物改造重生，也透過提供工作機會與輔導，讓無家者開始有返家、回到社會的契機。「轉廢為寶」是楊七喜最初的理念，讓人、資源都能找到新價值。

馬祖南竿 津寮

從科技業半路大轉彎的林家緯，被南竿漁村的「閩東、戰地、海洋」文化所吸引而留在當地。透過建立「有責任的微淨灘旅行系統」，邀請旅人撥出30分鐘參與「海廢旅人永續行動」，在享受海島觀光的同時也應該為海洋保育盡一份心力，同時也協助將文化資產透過數位方式留存。林家緯表示，「留下來發揮能力是一種緣分，是馬祖選擇了我。」

新北石碇 螢火蟲公益書屋

葉家豪不忍小時候的家鄉記憶褪色，將兩間廢棄空間承租下來，原本只是要讓淨山志工有空間可以休息，意外發展成書屋提升偏鄉孩子的閱讀風氣，同時運用原本所學，透過微生物製劑讓土壤恢復地力的速度加快，種植蕈菇類發展微型農村婦女經濟，溝通青年、新世代與在地串連。

新北三峽 禾乃川國產豆製所

林峻丞導入日本豆製技藝打造禾乃川國產豆製所，除了堅持使用台灣在地食材生產，同時也投入社區陪伴高風險家庭的孩子及家長，打造社區支持系統，不是只有兒少陪伴，更結合環境、兒童教育，運用商業模式來解決。營運總監黃偉峰表示，「要讓民眾知道，消費也很有力量，將良食精神持續傳遞、循環下去。」

本週末10月7～8日將在台北華山文創園區中7A館展出「小店永豐故事展一讓我們成為力量」，展覽將從台灣地圖出發，讓民眾可以深入了解10家小店所做的事情，翻轉想法來成就正向循環，每間小店的故事都值得細細閱讀與認識，搭配影片播放，每間小店的展區旁，都設計有「力量箱」，可以留下加油的話語，謝謝他們在不同地方，為土地與人們的付出。展覽期間現場還將還安排3場講座，邀請小店店主、各界觀察家一起對談，歡迎上Accupass網站報名。