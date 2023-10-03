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永豐基金會小店計畫成果發表 10間小店串連 「讓地方擁有自己的力量」

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
永豐基金會董事長陳思寬表示，每家入選小店串連起生態、環境、教育、公益的故事都很動人，值得大家細細感受。記者吳致碩／攝影
永豐基金會董事長陳思寬表示，每家入選小店串連起生態、環境、教育、公益的故事都很動人，值得大家細細感受。記者吳致碩／攝影

永豐基金會第一屆「小店永豐計畫」於2022年10月啟動，共有200家小店熱情響應，最終選出10間符合自立利他精神的在地小店，提供資金與資源，幫助小店持續深入地方、永續經營，建立「生活 × 生產 × 生態」之價值與新作法，來傳遞鄰里之間共榮共好、互信互助的溫暖善意；另一方面也希望能透過小店團隊突破現狀的創意思考，為社會與環境帶來正向改變，一起成為地方的力量。

永豐基金會3日舉辦第一屆小店永豐計畫發表會，邀集10家入選小店親自分享他們如何發揮創意、翻轉地方、共創美好生活的歷程。永豐基金會董事長陳思寬出席發表會，表示「今天最重要的主角就是在颱風前夕不遠千里而來的10家小店主理人，即使這一年來已經聽過很多次，每家店的故事還是相當動人，值得大家細細感受。」

10家獲選為「第一屆小店永豐計畫」資助支持的店家，包括螢火蟲公益書屋、大山北月、豆花兒、博仁堂、小農餐桌、好時果子、津寮、禾乃川國產豆製所、明日餐桌環境廚房、熊與貓咖啡書房。

花蓮新城 豆花兒

胡文偉教練將老屋變店舖，聘用部落年輕媽媽經營店舖，並將營利拿來支持偏鄉教育與多元陪伴功能，營收也能幫助課輔班與弱勢孩子食宿經費。照顧孩子福利同時為在地弱勢提供工作機會。胡文偉表示：「能改變人的只有人。」開店賺不了大錢，但是賺到希望，幫助孩子拓展視野，並且讓改變延續下去。

新竹橫山 大山北月

因為研究計畫來到偏鄉的莊凱詠，租下荒廢小學，幫助當地柑橘農民不受產銷失衡影響，將盛產過剩的橘子變成更有價值的產品，打造「橘子博物館」，透過不同方式與民眾一起發掘橘子的一百種可能。不僅致力發展「橘子全株利用計畫」，今年底更將舉辦「橘子藝術季」，為下一代打造創新食農教育，目前也持續努力建構「大山柑仔店」線上購物平台，不分季節，讓各地民眾認識大山背。

台東卑南 好時果子

返鄉接班的青農夫妻林沛縈與伴侶謝謹鴻運用農學院所學，透過草生栽培，減少農藥使用，同時增加生物多樣性，結合永續農法與農業技術，種出優質水果。因為有了孩子，透過規劃「好時夢想書屋」，將農產品展售空間拓展成農村社區的支持空間，提供課後照顧、學習輔導、青農交流，並連結社區推廣食農教育與農事體驗，同時向下扎根、向上開枝散葉，林沛縈表示，「希望讓從農在現代變成值得驕傲的事」。

屏東瑪家 小農餐桌

排灣族的目尼回憶小時候田裡的生活是最快樂的，食物承載了很多團聚的記憶，傳遞照顧、互助的方式，也是傳遞知識。「有人從事農作的地方就有食物，就有照顧」，透過麵包菜車在屏東四處巡迴，交流排灣料理、生活物品與傳統文化，串連社區長老、學校、婦女，重建過往部落的共同照顧機制，「用吃，接回跟上一代的斷層」，計畫建立「農食互助照顧的經濟體系」。

台中霧峰 熊與貓咖啡書房

回鄉開書店的前媒體人小熊與作家妻子韋瑋，在霧峰以小店為據點開始從事漂書活動與里山生態保育等工作，照顧人也照顧動物，小店也做為山下社區的長者關懷據點與山上社區的商品展售服務站，8年來已經變成社區的集會中心。目前共有3台「貓頭鷹車車」，以行動車模式，開到市集、學校增加服務據點的空間與移動彈性，活絡地方。小熊表示，「計畫中持續感受到永豐基金會的用心，希望可以號召更多外地民眾一起來里山社區，人人共好、人天共好。」

台南中西 博仁堂

周建文7年前返鄉接手經營，成為兼營中藥鋪與藥膳餐廳的店家，致力讓中藥店走入現代生活。近年更透過中藥藝術生活節也帶動傳統產業轉型，接下來希望可以帶動區域轉型，串連許多新一代接班的不同展業別老店舖，共同展現古都文化新樣貌。周建文也邀請大家10月28日來「府城二代祭」一起玩。

台中中區 明日餐桌環境廚房

楊七喜6年來與市場攤販合作，將醜蔬果做成便當發送給無家者，更將老屋整理成「明日聚落」，串連8個市場將剩食提供給有需求的族群，並與無家者一起將廢棄物改造重生，也透過提供工作機會與輔導，讓無家者開始有返家、回到社會的契機。「轉廢為寶」是楊七喜最初的理念，讓人、資源都能找到新價值。

馬祖南竿 津寮

從科技業半路大轉彎的林家緯，被南竿漁村的「閩東、戰地、海洋」文化所吸引而留在當地。透過建立「有責任的微淨灘旅行系統」，邀請旅人撥出30分鐘參與「海廢旅人永續行動」，在享受海島觀光的同時也應該為海洋保育盡一份心力，同時也協助將文化資產透過數位方式留存。林家緯表示，「留下來發揮能力是一種緣分，是馬祖選擇了我。」

新北石碇 螢火蟲公益書屋

葉家豪不忍小時候的家鄉記憶褪色，將兩間廢棄空間承租下來，原本只是要讓淨山志工有空間可以休息，意外發展成書屋提升偏鄉孩子的閱讀風氣，同時運用原本所學，透過微生物製劑讓土壤恢復地力的速度加快，種植蕈菇類發展微型農村婦女經濟，溝通青年、新世代與在地串連。

新北三峽 禾乃川國產豆製所

林峻丞導入日本豆製技藝打造禾乃川國產豆製所，除了堅持使用台灣在地食材生產，同時也投入社區陪伴高風險家庭的孩子及家長，打造社區支持系統，不是只有兒少陪伴，更結合環境、兒童教育，運用商業模式來解決。營運總監黃偉峰表示，「要讓民眾知道，消費也很有力量，將良食精神持續傳遞、循環下去。」

本週末10月7～8日將在台北華山文創園區中7A館展出「小店永豐故事展一讓我們成為力量」，展覽將從台灣地圖出發，讓民眾可以深入了解10家小店所做的事情，翻轉想法來成就正向循環，每間小店的故事都值得細細閱讀與認識，搭配影片播放，每間小店的展區旁，都設計有「力量箱」，可以留下加油的話語，謝謝他們在不同地方，為土地與人們的付出。展覽期間現場還將還安排3場講座，邀請小店店主、各界觀察家一起對談，歡迎上Accupass網站報名。

永豐基金會也將持續挹注資源支持更多小店，期待透過時間累積，讓台灣地圖上充滿正向能量的可愛小店及小地方能被大家看見。第二屆小店永豐計畫徵選即日起正式展開，11月30日前於永豐基金會官網報名，詳情請上官方網站查詢。

螢火蟲公益書屋 葉家豪。記者吳致碩／攝影
螢火蟲公益書屋 葉家豪。記者吳致碩／攝影
好時果子 林沛縈。記者吳致碩／攝影
好時果子 林沛縈。記者吳致碩／攝影
豆花兒 胡文偉。記者吳致碩／攝影
豆花兒 胡文偉。記者吳致碩／攝影
禾乃川國產豆製所 營運總監黃偉峰。記者吳致碩／攝影
禾乃川國產豆製所 營運總監黃偉峰。記者吳致碩／攝影
小農餐桌 目尼。記者吳致碩／攝影
小農餐桌 目尼。記者吳致碩／攝影
第二屆永豐小店計畫徵選。
第二屆永豐小店計畫徵選。
博仁堂 周建文。記者吳致碩／攝影
博仁堂 周建文。記者吳致碩／攝影
永豐基金會董事長陳思寬（中）與第一屆小店永豐計畫10家入選小店主理人合照。記者王聰賢／攝影
永豐基金會董事長陳思寬（中）與第一屆小店永豐計畫10家入選小店主理人合照。記者王聰賢／攝影
津寮 林家緯。記者吳致碩／攝影
津寮 林家緯。記者吳致碩／攝影
熊與貓咖啡書房 小熊。記者吳致碩／攝影
熊與貓咖啡書房 小熊。記者吳致碩／攝影
大山北月 莊凱詠。記者吳致碩／攝影
大山北月 莊凱詠。記者吳致碩／攝影
明日餐桌 楊七喜。記者吳致碩／攝影
明日餐桌 楊七喜。記者吳致碩／攝影

永豐 橘子 食農教育

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