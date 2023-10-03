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婦人染肺炎鏈球菌險喪命 醫：打疫苗預防最有效

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇（右）說，預防肺炎鏈球菌相關侵襲性疾病，最有效的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇（右）說，預防肺炎鏈球菌相關侵襲性疾病，最有效的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名74歲婦人3天前開始咳嗽、有濃痰，原以為是感冒，買感冒糖漿服用未改善，甚至出現發燒、狂咳和氣喘。醫師檢查發現婦人右肺有大葉性肺炎跡象，經痰液化驗，證實是肺炎鏈球菌作祟，所幸抗生素治療後症狀逐漸改善，三周後順利出院。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇說，肺炎鏈球菌是呼吸道疾病常見的菌種，截至2020年已發現100種不同的血清型，傳播途徑為吸入含有病原菌之飛沫，或直接接觸含有病原菌的口鼻分泌物，感染肺炎鏈球菌可能造成中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至引發侵襲性疾病，如敗血症、腦膜炎和心內膜炎，是老年人發病和死亡的重要原因之一。

賴芳宇說，呼吸道本身有分泌黏液、以纖毛清除病原菌的功能，但高齡可能讓此功能降低，若本身免疫力下降或原本患有慢性疾病，就比較容易感染肺炎鏈球菌。感染肺炎鏈球菌後，可能進一步引發肺炎，甚至惡化成呼吸衰竭或其他器官損傷。

以此患者為例，右肺已有大葉性肺炎，因此立即安排住院，雖然血液培養並未分離出病原體，但是痰液培養有發現肺炎鏈球菌。家屬說，婦人前幾年也曾為此住院，但始終忽略接種疫苗，沒想到今年再患病。

賴芳宇說，為預防肺炎鏈球菌肺炎，已有多種疫苗被研發。因製作方式不同可分為「多醣體疫苗(PPV)」和「結合型疫苗(PCV)」，國內也從2008年起，推動75歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，去年擴及71歲以上長者，今年則從本周起分三階段擴大至65歲以上民眾公費接種疫苗，擴大保護傘範圍。

她說，預防肺炎鏈球菌相關侵襲性疾病，最有效的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗，由於多醣體疫苗和結合型疫苗疫苗製作方式不同，所涵蓋血清型並未完全重疊，建議65歲以上民眾若無禁忌症，上述兩種肺炎鏈球菌疫苗都可接種。

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