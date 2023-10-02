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打流感疫苗不只防流感 國人常見2大隱藏版疾病也有效

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣疫苗推動協會今舉行「2023乖乖打疫苗 不必怕流感」記者會，呼籲民眾盡速接種流感疫苗。圖／台灣疫苗推動協會提供
台灣疫苗推動協會今舉行「2023乖乖打疫苗 不必怕流感」記者會，呼籲民眾盡速接種流感疫苗。圖／台灣疫苗推動協會提供

時序進入秋冬，各類病毒活躍，包括流感病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒、腺病毒等，為防止病毒感染，衛福部疾管署已陸續開打公費新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗。台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎今表示，對年長者來說，接種流感疫苗除預防流感重症，也能大幅減少冠狀動脈硬化及缺血性中風風險。

台灣疫苗推動協會今舉行「2023乖乖打疫苗 不必怕流感」記者會。李秉穎說，目前治療流感，已有克流感等抗病毒藥物，但每年仍有100到400例流感重症死亡個案，代表還是有「來不及」治療的個案，因此接種流感疫苗是預防流感重症的最好方式，呼籲民眾趕快出來打流感疫苗。

近年來醫學發現，引發動脈硬化的關鍵因素與發炎性疾病有關，不單純是高血脂引起。李秉穎表示，原因是光滑血管壁須要先有損傷，才會造成脂肪堆積，進而導致動脈硬化。目前已知動脈硬化與流感、帶狀疱疹等感染症有關。

李秉穎說，2014年健保資料庫相關資料分析，施打流感疫苗可降低年長者慢性阻塞性肺病、冠狀動脈疾病發生率，其中冠狀動脈硬化風險可減少64%，同時也可減少24%缺血性中風風險。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，這次今年高端流感疫苗首次列入公費疫苗，卻有家長想要挑選廠牌，不願讓孩子在校園接種高端疫苗，但這是錯誤觀念，民眾不該有品牌迷思，類似傳言，只會影響打氣及防疫。

李秉穎表示，高端流感疫苗曾在國內針對422名20至50歲國人，進行三期臨床試驗，並與市售流感疫苗進行比較，結果發現，施打不良反應後副作用發生率，首先在「疼痛」發生率方面，高端為58％，對照疫苗61％；「發紅」情形高端為23％，對照疫苗21％；硬結發生率高端19％，對照疫苗17％；疲勞情形為高端35％，對照疫苗31％；肌痛發生率高端為29％，對照疫苗24％。發燒情形為高端0.9％，對照疫苗為0.2％。

流感疫苗 高端疫苗 李秉穎

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