國慶疏運高鐵加開6班次 台中站最晚是這兩班次

針對國慶疏運，台灣高鐵公司檢視訂位情況表示，已決定加開6班次列車（南下4班、北上2班），以加強服務返鄉及出遊的旅客。再加開之各車次已自9月22（五）凌晨零時起開放購票。

對於10日當晚國慶日看完國慶煙火需要北上乘客，台中站有11時20分的1698班次和11時28分的1296班次可搭乘。對於是否車內會再出現中秋大排長龍情形，台灣高鐵表示，會持續精進旅客引導，分流搭乘及人潮管制相關措施，以協助旅客循序、安全順利乘車。

台灣高鐵公司統計，今年國慶假期疏運期間，共加開190班次列車（南下84班、北上106班），總計6天提供1057班次列車的旅運服務。同時提醒旅客，因部分車次車站到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站）。

台灣高鐵公司提醒，欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App之車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置。到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。