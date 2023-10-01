花東真缺人 慈濟籲「莫用台北觀點」藥師：招生緩不濟急

花蓮慈濟大學增設藥學系，預計一年招收30名的藥學系學生，卻引起藥師界的反彈。花蓮慈濟醫院院長林欣榮昨親上火線表示，花東偏鄉地區「真的缺藥師」，花蓮慈濟醫院就缺了15名藥師「補不滿」，望各界不應以台北觀點看世界。反藥學生增額聯盟召集人、藥師沈采穎對此表示，醫院藥師不僅東部缺，台北醫院也缺，如今才設立藥學系也緩不濟急，並非台北觀點，而是「專業觀點」。

林欣榮昨接受本報專訪表示，台灣西部也許不缺藥師，但花東藥師需求大，花蓮慈濟醫院至今仍有15名藥師缺額「補不滿」，每到下午病人領藥窗口大排長龍，且花東共17家醫院互相支援，還有山地送藥等需求，設置藥學系只是希望補足花東藥師缺口，不會損及其他藥師工作權益，外界不該以「台北觀點看世界」，西部地區培養的醫事人員，即使赴東部服務，也難長留久任，「若有足夠藥師至花東服務，我們也不用開設藥學系。」

對此，沈采穎表示，台北的醫院藥師也相當缺乏，甚至有藥師表示自己服務的醫院缺了40多名的藥師人力，但這並非增設藥學系就能夠解決，花蓮慈濟目前71名藥師，缺了10多名，卻用招收學生方式填補，根本緩不濟急，應從鼓勵偏鄉醫療的補助著手。

「不是東部藥師太少，是東部的藥師活不下去。」沈采穎表示，醫院藥師工作繁重，還要值大夜班、小夜班，沒有高薪根本請不到人，慈濟即使增加招生，也可能是西部人去唸東部學校，「不會長期留在東部」，即使簽約得在東部服務幾年，但時間一到是否全部又回到西部。

沈采穎表示，可以理解慈濟想要緩解東部醫療匱乏的狀況，也替他們擔心，即使增加員額，也不能夠保證不缺藥師，若從「培養在地的醫療人才」著手更為實際，針對在地的優質高中進行鼓勵，透過推甄方式讓東部學子能夠去唸藥學、護理等系所，最後回到家鄉服務的機會也比較高。

「不是台北觀點看世界，而是專業觀點。」沈采穎指出，台灣醫學中心也有總額，並不是愈多愈好，若要維持品質，應該針對學校進行「評鑑」，若辦學不好就停止招生，鼓勵學校認真辦學；同時，全台醫院都缺藥師，應透過制度規定，藥師若要開業都要先到醫院服務兩年，不僅提升專業度，也更能貼近民眾的需求。