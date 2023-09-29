中秋連假一樣忙！民眾進急診室 「2類問題」最常見

月圓人團圓，也要平安過好節。馬偕醫院急診醫學部主任兼副院長簡定國指出，中秋連假民眾就診原因，常見感冒、腸胃道不適，以及因喝酒造成的跌倒與車禍等，呼籲民眾應避免暴飲暴食及注意安全，以免連假過節卻得到急診室報到。

簡定國表示，今年中秋節連假第一天，急診整體就診情形與一般平日忙碌程度相同，但仍受最近幾個月急診床位不足等問題影響，整體工作節奏依然忙碌緊湊。

有關連假及中秋常見就診樣態，簡定國表示，近期流感與呼吸道融合病毒等呼吸道感染，外傷人數在假期容易增加，民眾在中秋節也容易因過量飲食，或食用到未烹煮完全的食物而出現腸胃道問題，如急性腸胃炎導致上吐下瀉等。此外，因喝酒無法平衡造成跌倒受傷或發生車禍意外的民眾，也是連假急診的常客。

針對因暴飲暴食，或吃到不乾淨食物而須至急診就醫的患者，簡定國表示，根據患者症狀輕重，多數給予藥物後即可緩解。若為發炎較嚴重的患者，則會以點滴靜脈注射的方式補充水分，如患者症狀改善，幾小時內即可出院，極少數才需留院觀察。

簡定國說，過節及連假期間急診人力較為不足，若為檢傷分類第三至五級的患者，平均等待時間約為1至2小時，請民眾耐心等候。

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