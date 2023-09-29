快訊

現場內衣照真的外流了 Lisa瘋馬秀遭違規偷拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假一樣忙！民眾進急診室 「2類問題」最常見

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
中秋連假常見民眾就診原因，多為感冒、腸胃道不適，以及因喝酒造成的跌倒與車禍問題。本報資料照片
中秋連假常見民眾就診原因，多為感冒、腸胃道不適，以及因喝酒造成的跌倒與車禍問題。本報資料照片

月圓人團圓，也要平安過好節。馬偕醫院急診醫學部主任兼副院長簡定國指出，中秋連假民眾就診原因，常見感冒、腸胃道不適，以及因喝酒造成的跌倒與車禍等，呼籲民眾應避免暴飲暴食及注意安全，以免連假過節卻得到急診室報到。

簡定國表示，今年中秋節連假第一天，急診整體就診情形與一般平日忙碌程度相同，但仍受最近幾個月急診床位不足等問題影響，整體工作節奏依然忙碌緊湊。

有關連假及中秋常見就診樣態，簡定國表示，近期流感與呼吸道融合病毒等呼吸道感染，外傷人數在假期容易增加，民眾在中秋節也容易因過量飲食，或食用到未烹煮完全的食物而出現腸胃道問題，如急性腸胃炎導致上吐下瀉等。此外，因喝酒無法平衡造成跌倒受傷或發生車禍意外的民眾，也是連假急診的常客。

針對因暴飲暴食，或吃到不乾淨食物而須至急診就醫的患者，簡定國表示，根據患者症狀輕重，多數給予藥物後即可緩解。若為發炎較嚴重的患者，則會以點滴靜脈注射的方式補充水分，如患者症狀改善，幾小時內即可出院，極少數才需留院觀察。

簡定國說，過節及連假期間急診人力較為不足，若為檢傷分類第三至五級的患者，平均等待時間約為1至2小時，請民眾耐心等候。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連假 中秋節 患者

延伸閱讀

中秋連假新店裕隆城人車爆量 義交嘆「這時」恐更塞：震撼教育

台南中秋連假遊客多 絲毫不受登革熱疫情影響

中秋連假首日出遊潮！小琉球湧入近萬人登島 業者卻憂心這事

中秋連假南投景點遊客相對冷清 清境農場宣告紅葉到來

相關新聞

輕度颱風「小犬」預估周六前生成 最快影響台灣時間曝

中央氣象署表示，菲律賓東方海面附近一熱帶擾動低壓已形成熱帶性低氣壓，預計明天之前生成第14號輕度颱風「小犬」，未來路徑仍...

明國道南向車流仍為平日1.2倍 14處易壅塞路段一次看

今天為中秋連假首日，高速公路局表示，截至晚間6點，國道交通量為91.8百萬車公里，壅塞路段已陸續紓解。明天預估國道交通量...

消費者投訴好市多頂級牛肉「發霉傳惡臭」 高市衛生局出手了

今天是中秋節，高雄有消費者早上到好市多買美國頂級牛梅花薄肉片準備烤肉，不料打開後卻聞到臭味，查看後發現肉疑似發霉，「真的...

中秋連假一樣忙！民眾進急診室 「2類問題」最常見

月圓人團圓，也要平安過好節。馬偕醫院急診醫學部主任兼副院長簡定國指出，中秋連假民眾就診原因，常見感冒、腸胃道不適，以及因...

趁火打劫？中秋夜全台瘋烤肉 民眾一看食材驚呼：怎麼又漲了

今天中秋節，晚上依台灣慣例多數家庭準備烤肉賞月歡度佳節，記者直擊下午新北黃昏市場人潮滿滿，包括豬肉、草蝦、蛤蜊通通漲價，...

強度才是關鍵！別再迷信走萬步神話 專家曝「快慢交錯」效果更好

現代人注重健康，不過有時雖然想要運動，但可能捨不得花錢上健身房，就會選擇用比較輕鬆的作法，來達成每天運動的功效。特別是「走一萬步」之說，在最近幾年特別流行。但日本近來有研究者認為，走一萬步的效果其實有限，如果想要便宜又效果好，還另有其他方式代替。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦