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中秋連假首日國道零星塞車 王國材籲分流、國5恐塞至傍晚

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（中）上午赴高速公路局北區交控中心視察國道路況。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（中）上午赴高速公路局北區交控中心視察國道路況。記者周湘芸／攝影

今天是中秋連假首日，交通部長王國材上午到高速公路局北區交控中心視察國道路況，他表示，今年中秋連假車流量跟去年差不多，約是平日1.4倍，上午整體路況不錯，傳統還是有一些短路線塞車，呼籲用路人善用時間、空間分流。高公局路況預報員謝東宏則說，今天上午有少數路段出現車多情形，其中國5南向預計壅塞至下午4時後。

王國材表示，今年中秋連假車流量跟去年差不多，約是平日1.4倍，今天截至上午國道交通狀況還不錯，但傳統上還是有一些路段易壅塞，包括南港系統、龍潭附近等都有塞，但都是短路線塞車，通過就好。針對國5、新竹、台中、龍潭等易塞車路段，呼籲用路人利用空間、時間分配，善用台61線分散車流，今天也建議中午以後再出發，可以讓交通更順利。

他也說，現在國道也有很長遠的建設計畫，針對北部段汐止塞車，從五堵到汐止有拓寬計畫；針對新竹的塞車，從楊梅到頭份也有拓寬計畫；中部段從后里到大雅也有拓寬計畫，可以解決北部到中部問題。至於南部現在國7也在啟動，預計2030年會完工，它是跟國1南部段平行，也可以改善南部路段。另外，對於國5部分，尾端將直接銜接蘇花改，之後還有蘇花改安全改善計畫也在進行中，希望能進而解決國5的一些問題。

謝東宏表示，中秋連假首日預估國道全天交通量為123百萬車公里，與去年同期及疫情前同期差不多，首日主要以南向車流為主，上午國1南向湖口至新竹、國3大溪至高原、國5南港系統至石碇、中部地區國1彰化系統及霧峰也有車多情形，其中國5南向預計壅塞至下午4點後。

他建議，走西部國道中午後再出發，往宜蘭方向下午5點後再出發。明天上午還是以南向車流為主，預計下午後就會陸續出現北返車流。

高公局預估，今天易壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端。

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