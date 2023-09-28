500盤2023／【矚目新秀獎】birdy燒鳥狂想曲｜黃晨睿、楊富雄

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

非科班出身的「birdy燒鳥狂想曲」新生代雙主廚黃晨睿、楊富雄，跳脫燒鳥餐廳窠臼，主打無菜單套餐式燒鳥（焼き鳥，Yakitori），將串燒做成fine dining，不只融合傳統燒鳥與創意盤菜，同時也透過雙主廚對食材的掌握度，及全雞分切拆解的精湛技術，讓顧客在驚喜之中得到超乎想像的燒鳥體驗。

主廚黃晨睿笑稱沒料到要上台，所以沒特別準備發表感言，但他表示：「燒鳥這個行業在台灣相對比較難做，畢竟是少數，所以我們想做出不一樣的東西，帶給台灣不同的新氣象。」主廚楊富雄則強調，「因為燒鳥這個行業比較特別，比較平價，但我們所要呈現的是精緻化、呈現不一樣的風味，這也是我們birdy的精神理念，希望大家有空來吃飯。」

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

● 第三屆500盤官網｜首份台灣人觀點的美食評鑑

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● 【第三屆 500盤2023】：12大特別獎

● 【第三屆 500盤2023】：50個評審的美食故事

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