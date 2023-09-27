周五迎接三天連假！50萬張車票訂位 高鐵明起展開中秋疏運

周五起迎接3天中秋連假，台灣高鐵自明（28）日起至10月2日展開為期5天疏運，期間共加開141班次列車，總計5天提供876班次列車。台灣高鐵統計，截至今日上午8時，近50萬張車票完成訂位，其中，南下熱銷車次集中9月28日早上8時後、9月29日下午5時前；北上熱銷車次集中10月1日早上8時後、10月2日早上8時前。

台灣高鐵表示，建議尚未購票旅客，可利用高鐵企業網站首頁公告的「銷售資訊」查詢各車次對號座熱銷狀況，避開尖峰時段，確保行程順暢；已購票旅客建議利用便利多元的站外通路，於到站前提早完成取票，如T-EX行動購票App、全國超過1萬家高鐵合作的便利商店。

台灣高鐵說，如遇自由座人數較多時，車站優先啟動分流機制，請旅客配合站務人員引導，依照前往不同的目的地，分流搭乘不同停靠模式的列車；此外，各車站也將視狀況必要時啟動人潮管制機制，避免月台或候車區過度擁擠。

台灣高鐵重申，自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，並請禮讓搭乘該車次對號座的旅客優先上下車；如遇搭乘人數較多時，將以嚴謹標準、個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關處或車廂走道，供自由座旅客站立，協助所有旅客都能順利乘車。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序，旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反映，以利及時協處。

台灣高鐵說，建議欲搭乘自由座的旅客，可先利用台灣高鐵App（車次查詢）或高鐵企業網站上（快速查詢/時刻表與票價查詢）功能，查詢各車次自由座車廂配置資訊；抵達車站後亦可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置、車次時刻、停靠站等。