中秋連假恐鬧血荒 北醫附醫號召挽袖捐血

中秋、國慶連續假期將至，為因應連假可能出現的血荒，由台北醫學大學附設醫院、金樹慈善基金會及台北捐血中心主辦的捐血活動今登場，適逢台北醫學大學開學季，此次校院攜手擴大宣傳，號召更多年輕學子挽袖捐血，盼能藉此讓接下來的連假血庫「熱血滿滿」，更重要是讓捐血的健康觀念向下扎根，鼓勵年輕族群養成定期捐血的習慣。

北醫附醫自111年起舉辦捐血活動，兩場捐血活動共募得1108袋熱血，有鑒於用血需求不減，今年再度推出捐血活動，由台北醫學大學吳麥斯校長親自挽袖，率領北醫體系校院主管熱血總動員。

北醫附醫醫務副院長魏柏立指出，據台灣血液基金會統計，隨著台灣社會邁入高齡化及少子化，全台年輕族群捐血量逐漸下滑，17至20歲的捐血率由102年的15.61%降至111年的11.19%，人數由102年的20萬1682人降至111年的9萬9738人。

魏柏立表示，分析北醫附醫111年兩次捐血活動的年齡層，1103位參與捐血的民眾中以青壯年居多，前三名依序為20到29歲共352人佔31.9%、30到39歲共341人佔30.9%、40到49歲共192人佔17.4%；而17到19歲共29人，僅佔2.6%，隨著捐血主力族群逐漸老化，希望捐血觀念向下紮根，讓更多年輕族群養成定期捐血的習慣。

北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，台灣是一個豐衣足食的社會，在肉類食物的獲得，並無太大問題，但仍有12%到18%的成年女性會有缺鐵性貧血的問題。建議女性民眾可多攝取瘦的紅肉，如里肌肉、牛腱等。同時，亦可攝取豬血、深綠蔬菜如菠菜、莧菜，並搭配維生素C高的水果，幫助血紅素生成。

施俊明表示，此次特別感謝金樹慈善基金會加碼推出「您捐血，我捐助」計畫，民眾捐出熱血同時，基金會亦捐款給北醫附醫「兒童醫療發展基金－遠道病童就醫補助」基金，共同守護兒童健康。