失智友善2／失智走失率增 警方人力有限 義消空拍自救

對社區而言，失智症患者被視為「鄰避人物」，不知道該怎麼面對也不曉得該怎麼辨別，這也影響失智症患者在社區內的活躍程度減。全台失智症患者突破卅萬人，警政署統計，失智走失比率逐年增加，社區力量不足，警方協尋力道有限，有經驗的家屬大多靠民間團體自救，但不少家屬可能經歷過一次失智家人走失，就考慮將患者送進機構，不再待在社區。

內政部警政署統計，109年到111年失智走失的比率逐年升高，從6.16％一路上升至7.32％。失智症家屬第一時間面對家人失蹤，皆報警協尋，不過警方人力資源有限，且是失智症患者外出時未攜帶任何可識別物品，協尋難度極高。

家住木柵的鄭小姐說，社區內多次發生失智老人失蹤，靠里長挨家挨戶協尋，里長還因此成立「協尋LINE群組」，也因為里長熱心助人，才順利連任。不過，社區的力量僅限於某些熱心人士，除非家中也有失智患者，能夠了解失智家屬的辛苦，否則經常因為對失智不夠了解，也很難辨識失智症狀與患者，甚至幫不上忙。

長期幫忙協尋失智走失老人的義消許祖寧說，協尋失智症患者需求「非常龐大」，他每年至少會接到150到200件的協尋需求，不少家屬表明，警方協尋速度慢，自行調閱商家監視器，或詢問社區，幫助都有限，擔心家人可能已經出車禍或跌倒在某處，心急如焚。

許祖寧說，找到失智症患者的難度比找到登山遇難者、浮屍，難度不遑多讓。失智症患者的行徑路線難用常理判斷，有些體力好的失智症患者，可能會爬進防火巷，或是躺在雜物堆中，常有人會講「他們被魔神仔抓走」，其實是失智症患者受幻聽幻覺影響，帶著他們往外走。

為了幫忙爭取尋獲失智患者的時間，許祖寧開始嘗試使用空拍機協尋，居高臨下的視野果然增加協尋機率，以前可能花五、六天才有機會找到人，現在可能可以縮短到三天，甚至一天內找到人。不過，如果走失時間過久，患者的狀況可不樂觀，甚至已發生悲劇。

天主教失智老人基金會主任陳俊佑說，通常會走失的失智症患者，多數已經到中度，如果能早在失智輕度期間就做好準備，能大幅降低失智走失的機率，只是現在年輕人對失智症認識有限，加上老老照顧愈來愈普遍，甚至可能夫妻兩人都已經失智症，家人卻完全不知情，甚至直到「走失事件」發生的當下，才發現家人失智時鎮。

陳俊佑表示，衛福部推動失智友善，應強化民眾對失智症認識，才有機會在失智症進展到可能會走失前，先做好預防措施，包含指紋建立、配戴失智手環等。不少家屬對於失智症，仍認為是「正常老化」，不願帶家人去就醫，若失智症能即時被診斷，醫療端也能倡議失智走失的相關措施，減少失智走失的機率。