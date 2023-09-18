民團反對奴工長照 呼籲總統參選人重視勞權

台灣國際勞工協會吳靜如、婦女新知基金會覃玉蓉、桃園市家庭看護工會黃姿華等社運團體，上午在立法院舉行「反對奴工長照 譴責政策買票」，呼籲政府及參選人重視勞權、承擔長照公共責任。

民團指國民黨總統參選人侯友宜為了競選，提出放寬家庭看護移工的聘雇門檻，引起多方討論，執政黨不但跟進侯友宜的政見，還提出降低家庭看護移工聘雇門檻的提議，幅度之驚人，到了令人困惑的程度。民團認為家庭聘雇的看護移工，毫無勞動權益可言，須24小時隨侍在側，沒有個人時間和空間、無法充分休息，沒有轉換雇主的自由、缺乏基本工資保障，本質就是「奴工制度」。

社運團體質疑民進黨執政八年重大政績長照2.0的服務涵蓋率都要衝上七成了，為何在總統大選前夕，讓高達七成二的長照需求者，都可以免評聘雇看護移工，好像家庭聘雇看護工的政策，才應該是真正的長照政策? 台灣國際勞工協會吳靜如（前左起）、婦女新知基金會覃玉蓉、桃園市家庭看護工會黃姿華等社運團體，上午在立法院舉行「反對奴工長照 譴責政策買票」，呼籲政府及參選人重視勞權、承擔長照公共責任。記者黃義書／攝影 台灣國際勞工協會吳靜如（前左起）、婦女新知基金會覃玉蓉、桃園市家庭看護工會黃姿華等社運團體，上午在立法院舉行「反對奴工長照 譴責政策買票」，呼籲政府及參選人重視勞權、承擔長照公共責任。記者黃義書／攝影

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