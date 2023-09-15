清晨閃電頻繁原因曝 吳德榮：今起天氣不穩定 注意午後大雷雨

今天清晨北部天空閃電頻繁。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨4時50分紅外線色調強化雲圖顯示，低壓雲系在東北部海面，伴隨強回波及閃電。

吳德榮說，今天天氣晴時多雲，台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，擴大至部分平地，局部大雷雨的機率提高，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。北部23至34度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至35度。

吳德榮表示，周六至下周一天氣仍晴朗，台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣。

吳德榮說，下周二至周四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。 今晨4時50分紅外線色調強化雲圖顯示，低壓雲系在東北部海面（左圖），伴隨強回波（中圖）及閃電（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

udn討論區