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山裡來的孩子樂見抹香鯨 今年最大群20隻花蓮外海現身

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉馬遠國小學童，今天出海賞鯨，喜見成群至少20隻的抹香鯨，驚呼連連。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮縣萬榮鄉馬遠國小學童，今天出海賞鯨，喜見成群至少20隻的抹香鯨，驚呼連連。圖／多羅滿賞鯨提供

花蓮海域今年夏天相當熱鬧，從5月開始，已連續5個月都有抹香鯨出沒，來自萬榮鄉布農族部落的馬遠國小30名小朋友今天搭乘多羅滿賞鯨船出海，目擊到超過20隻抹香鯨家族，是今年最大群，讓這些住在山區的孩子們驚呼連連。

知名海洋文學作家、花蓮福爾摩沙協會理事長廖鴻基，正執行由勇源基金會贊助的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，每一季有10趟調查航班，到花蓮外海進行至少5小時的調查，至今已經完成3季。這項研究工作目的是以船上設備收集關於抹香鯨的相關數據，藉此了解抹香鯨的行為、棲息地和保育需求，希望促進數量的增長，改善生存環境。

廖鴻基說，今年5月開始，花蓮外海就有抹香鯨現身，到今天為止，已經連續5個月都發現抹香鯨的身影，牠們是台灣海中的國寶，值得更多調查與研究。

今年夏天花蓮外海頻頻有抹香鯨現身，還曾在花蓮外海一連出現5天，讓賞鯨遊客驚喜不已。今天正好有一群由黑潮海洋文教基金會協力安排，來自靠山的萬榮鄉馬遠國小30位學童，在花蓮外海約6至8浬處，近距離看到這個世界上體型最大的齒鯨，在大海裡悠游、噴氣，讓少有機會親海的孩子們興奮不已。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明表示，今年發現抹香鯨機率比以往高，上午或下午船班都有機會遇見，且近日海象穩定，也沒有夏季來的炙熱，加上潮流也很好，是非常適合賞鯨的好時機。

花蓮縣萬榮鄉馬遠國小學童，今天出海賞鯨，喜見成群至少20隻的抹香鯨，驚呼連連。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮縣萬榮鄉馬遠國小學童，今天出海賞鯨，喜見成群至少20隻的抹香鯨，驚呼連連。圖／多羅滿賞鯨提供

抹香鯨 花蓮 賞鯨

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