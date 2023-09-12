放寬3族群聘雇外籍家庭看護工 勞團轟「垃圾政府」：只解決有錢人需求

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策，迫使行政院跟進研議放寬聘雇外籍家庭看護工門檻。衛福部、勞動部今下午開會，決議放寬三大族群，包括使用長照服務持續半年以上者、經專科醫生診斷失智評估量表輕度以上(CDR=1以上)者、身心障礙免評部分也新增吞嚥機能中度障礙以上等，初估60萬人受惠。對此，台灣國際勞工協會痛批，只解決了有錢人聘僱移工的需求，政策形同買票。

台灣國際勞工協會工作人員吳靜如說，除了拿得到巴氏量表、拿不到巴氏量表的人，也應區分請得起、請不起外籍家庭看護工的人，政府現在標準放這麼寬，只是嘉惠到輕症、也請得起家庭看護工的人，沒錢，門檻放再寬都請不起家庭看護工，此舉只是圖利有錢人、還有仲介，「解決了有錢人聘請移工的需求。」

她進一步指，通常都是重症最難照顧，重症早就符合聘雇移工資格，大家在新聞報導上時有所聞的長照悲歌，通常都是沒有錢、請不起外籍家庭看護工，有必須獨自照顧重症患者的家庭，這些重症、卻沒錢請外籍看護工的人，這次問題解決了嗎？這不是放寬聘雇條件就可以解決的。

吳靜如痛批，衛福部長期沒在認真搞長照政策，具體困難不去處理，卻跟著沒有遠見的總統候選人起舞，應該是用來接住有需要的人的社會安全網絡，卻變成用來買票攏絡，像發消費券一樣處理社福制度，不須經過民意機構討論，也不用傾聽各方意見，就直接行政決定，「垃圾政府。」

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安則抱持肯定。他認為，適度放寬聘雇門檻有其必要性，目前長照資源針對的是亞健康老人，但對於80以上年長者或獨居長輩，只要一個跌倒或中風就變得極需要照顧，往往都是措手不及，且有些長輩不願意離開老家，跟子女同住，因此有必要放寬標準。此外，他提及，目前家庭看護工過度依賴印尼籍，盼政府盡快開發新的移工來源國。