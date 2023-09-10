大好評 竹市夏日限定「舊城假日小旅行」延至10月1日

夏日觀光限定！新竹市政府舉辦「舊城假日小旅行」自7月15日開跑，每周六日帶民眾走訪舊城區著名景點，如城隍廟、東門城、州廳等，還會加碼贈送陪伴市民走過半世紀的「814麗香冰店」冰棒消暑，由於每場活動皆秒殺額滿，市府今宣布，導覽活動將加碼延長至10月1日，這也是今夏最後一檔導覽活動，還未報名的民眾千萬別錯過。

城銷處說，舊城假日小旅行截至8月底已舉辦13場導覽活動，場場報名皆秒殺額滿。市府感受到民眾熱情，決定加碼延長活動至10月1日，每梯次導覽時間1小時，歡迎民眾周末跟著導覽志工腳步一同認識竹塹歷史，感受新竹舊城之美。

城銷處指出，每周六帶領民眾走訪舊城著名景點，包含新竹車站、新竹東門城、新竹州廳、新竹城隍廟等，旅途中導覽志工訴說的歷史故事，有如一幀一幀的畫面，帶領遊客一同沉浸於竹塹舊城曾經的歷史興衰。除體驗導覽外，更加碼於「814麗香冰店」停留片刻，遊客可現場挑選一支免費冰棒，一邊認識店鋪命名由來、一邊品嘗陪伴新竹市民度過半世紀的好滋味。

每周日路線則從新竹火車站出發，導覽志工將帶領遊客前往新竹公園，感受道地日式庭園景觀及歷史建築，並介紹比鄰的新竹市立動物園，創立於1936年，為全台現址最悠久動物園，陪伴三、四代新竹人成長，再至日治時期創設的氣象觀測站（新竹觀測所）改裝的咖啡廳「叉子咖啡」領取814冰棒，店內牆上記述著舊氣象站的歷史沿革，遊客享受完清涼冰棒後也可入內參觀或享用午餐。

「以前雖然知道這些景點，但直到今天才真的瞭解背後的歷史」參加者王姓民眾分享，過去來新竹旅行必經火車站，並來到城隍廟吃在地小吃，卻從未真正認識過城隍廟歷史，這一趟旅程收穫良多，深深感受到竹塹城的魅力。