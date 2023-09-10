滑手機滑到脖子痠？出現這八大症狀當心罹患「頸椎病」！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「頸椎疾病」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的頸椎病症狀排行。

智能生活越趨便利，現代人生活中更是與3C產品難分難捨，許多人幾乎無時無刻低頭、眼睛離不開手上的小小螢幕，就連上班時也必須整天盯著電腦螢幕。然而，長時間低頭、不良的姿勢都可能導致頸椎疾病，讓人苦不堪言，因此我們整理了八大頸椎病症狀的排行，讓你及早發現問題，及時預防頸椎惡化！

頸椎壓迫神經可能導致「頭暈」？「肩頸背僵硬」與「姿勢」息息相關！ ▲ 網友熱議TOP8頸椎病症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「頸椎疾病」相關話題的討論，發現「頭暈目眩」為受到最多討論的頸椎病症狀。由於頸部連接著負責大腦與軀幹之間溝通的神經系統，若頸部受到傷害就容易破壞平衡，導致頭暈的症狀發生。

有網友就分享因為同事開玩笑打了自己脖子一下，讓他至今仍然常常覺得頭暈、不舒服，因此發文詢問網友建議。底下就吸引來許多有相同困擾的民眾留言，說道「我身體也是不太平衡，頸部後面肌肉很繃，低頭久了就會暈暈喘喘的，偶爾還會頭痛」、「頸部受傷後突然頭昏，之後頭暈狀況就日益加重，只有睡著時才能解脫」。

同時也有物理治療師回覆「頭頸部是人體非常脆弱的部分，開不起玩笑，稍微的損傷都可能造成嚴重的後果」，並且提到「尤其是側邊頸三角的區塊，其中還有像總頸動脈等等的血管經過」，提醒民眾千萬別拿頸部安全開玩笑，以免導致長期病痛。

而討論聲量第二的頸椎病症狀則為「肩頸背僵硬」。肩頸背僵硬痠痛是許多上班族長期的身體問題，由於長時間使用電腦與手機，不少人習慣將頭往前傾，造成「烏龜頸」，長期下來會讓頸椎退化，並出現僵硬、痠痛等毛病。

有名上班族在論壇上求助，表示自己上班長期久坐看電腦，回到家中都靠在床上滑手機，造成肩頸相當僵硬，甚至伴隨疼痛的症狀。就有人回覆道「姿勢不改，什麼都沒用」、「床上滑手機，怎治療都沒用啦」，指出姿勢影響頸椎健康甚大，若執意不改成正確姿勢，進行治療也是徒勞。

然而，同時也有人建議，提到「滑手機拿起來滑不要低頭，加運動拉伸」、「去復健拉頸，養成坐時頸部與腰椎要有靠墊」，建議有類似症狀的民眾可以先就醫確認病因，並輔以日常正確姿勢的習慣，相信就能改善許多。

另外，頸椎病症並不單單只會影響到生理健康，心理健康同樣也會受到影響。醫師就指出「頸椎病變也可能壓迫到交感神經，導致記憶力減退、煩躁不安甚至憂鬱症等全身性症狀」，提醒民眾若合併出現生心理症狀，記得要及時就醫、早日治療。

手機、電腦是生活中不可或缺的重要產品，但在使用便利科技的同時，也要記得避免持續使用時間過長，每隔一段時間就要起身活動筋骨，讓肌肉放鬆。然而，最重要的還是必須保持正確姿勢，不要低頭過久，讓頸椎維持在自然舒適的角度。同時也提醒，若出現以上所述症狀時，不妨先觀察是否出現其他相關問題，並且儘早就醫，及時治療。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「頸椎病症狀」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/29，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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