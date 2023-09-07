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腰好痛！腰椎滑脫一走就痛腳發麻 一次性手術置入撐開支架甩腰痛

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
婦人接受一次性手術置入兩組新式撐開式支架，治療連續椎間盤突出併脊椎滑脫症。記者吳慧芬／翻攝
婦人接受一次性手術置入兩組新式撐開式支架，治療連續椎間盤突出併脊椎滑脫症。記者吳慧芬／翻攝

一位74歲婦人因下背及雙大腿嚴重痠痛，連腳趾都感麻刺，沒法久走，就醫檢查確認是脊椎節數連續椎間盤突出及滑脫所致，為達腰椎穩定並改善疼痛，建議婦人接受腰椎融合手術，以一次性手術置入兩組新式撐開式支架，終於擺脫走不久的病況。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者約5年前開始出現下背及雙大腿皆有痠痛情形，曾去推拿、針灸，但效果都不明顯，最近幾個月，痠痛情形加重，無法久走，右腳趾感到麻刺情形。經安排核磁共振檢查後診斷，患者腰椎第3至4至5節椎間盤突出且合併滑脫。

楊椒喬院長表示，患者因已有神經壓迫情形，若未能及早手術處理，神經壓迫症狀將有可能會更嚴重，未來甚至可能導致無力行走、肌肉萎縮等後遺症。

考量患者症狀，楊椒喬院長建議她接受腰椎融合手術，同時，分別在腰椎第3至第4及第4至第5節置入新式撐開式支架。撐開式支架本身體積小，於未撐開前，高度及寬度均僅不到1公分，能避免植入時對肌肉及神經等組織摩擦，降低術後疼痛感。放入椎間後，再撐開調整高度，並有多種支架高度可做搭配，適應人體結構，有利於不同病人使用，恢復到理想的椎間高度，達到最好的手術效果。

楊椒喬表示，患者接受手術後恢復腰椎穩定度並改善疼痛，術後隔天即可下床，讓患者術後盡早復原及恢復日常生活功能，比單純做減壓手術效果更持久，降低二度手術的機率。

婦人腰椎第3至4至5節連續椎間盤突出且合併脊椎滑脫，致下背及雙大腿嚴重痠痛，右腳趾也有麻刺感。記者吳慧芬／翻攝
婦人腰椎第3至4至5節連續椎間盤突出且合併脊椎滑脫，致下背及雙大腿嚴重痠痛，右腳趾也有麻刺感。記者吳慧芬／翻攝

手術 患者 椎間盤突出

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